Salado afirma que la falta de capacidad eléctrica en Málaga es "el cuello de botella silencioso" para avance económico

Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que la falta de capacidad eléctrica es junto al tráfico, el acceso a la vivienda o el agua, "el gran cuello de botella silencioso" que frena el crecimiento económico en la provincia.

Asimismo, Salado ha afirmado durante su intervención este martes en el foro 'Infraestructura eléctrica de Málaga: desafíos, retos y oportunidades de crecimiento para el futuro', organizado por 'Málaga Hoy', que "son muchos los proyectos y los puestos de trabajo de calidad los que se han perdido y los que se pueden dejar de crear en los próximos años" por la ausencia de una planificación adecuada e inversiones en infraestructuras eléctricas.

"Málaga es la provincia andaluza líder en creación de empresas, nuestra economía es la locomotora de la región, somos una referencia turística mundial, hemos demostrado una gran fortaleza para atraer empresas tecnológicas y nos hemos convertido en uno de los polos culturales más destacados del Sur de Europa", ha manifestado Salado, quien ha advertido de que "todo ello, sin embargo, se ve amenazado por esa ausencia de capacidad eléctrica".

De este modo, el presidente de la entidad provincial ha asegurado que "la falta de inversiones ha sido tan grave que hoy día nos encontramos ante una inequívoca situación de colapso energético", al tiempo que ha indicado que la falta de infraestructuras eléctricas es un "cuello de botella silencioso", que no hace tanto ruido como el tráfico, la vivienda o el agua.

"Es vital para nuestro crecimiento y para la planificación de nuestro desarrollo a medio y largo plazo, precisamente porque cualquier proyecto requiere que se garantice el suministro eléctrico", ha sostenido.

En este sentido, ha alertado de que "el abandono de estos años, la dejadez en la planificación por parte de Red Eléctrica, nos ha costado y nos va a costar a los malagueños la pérdida de muchas oportunidades, de empresas que se han ido a invertir mucho dinero a otros sitios".

Por otro lado, ha puesto como ejemplo el caso de 'Diamond Foundry', una compañía participada por el actor Leonardo DiCaprio, "que estaba dispuesta a invertir mil millones de euros en el Parque Tecnológico pero que lo descartó porque no tenía garantizada la potencia eléctrica necesaria", según ha asegurado Salado.

Del mismo modo, ha afirmado que la falta de capacidad eléctrica limita también la respuesta a algunos de los grandes retos de la sociedad, como el acceso a la vivienda. Ha recordado que el precio ha subido un 50% en los últimos cinco años y ha destacado que la solución pasa por "aumentar la oferta de viviendas, tanto de renta libre como protegidas, ya que la población de la provincia sigue creciendo y no se están haciendo las viviendas necesarias para dar cabida a esas nuevas familias".

"A pesar de esta realidad, en la provincia de Málaga hay 25.000 viviendas bloqueadas por falta de garantía de suministro eléctrico, es una situación que no podemos permitir", ha enfatizado.

"Son muchos los proyectos y los puestos de trabajo de calidad los que se han perdido y los que se pueden dejar de crear en los próximos años por algo tan abstracto para los ciudadanos como la falta de capacidad eléctrica, que se podría haber evitado con una planificación adecuada y las inversiones necesarias en las infraestructuras", ha explicado el presidente de la Diputación.

Respecto al anuncio del Gobierno de las dos nuevas subestaciones eléctricas para la provincia y la ampliación de la existente en Cártama (Málaga), Salado ha afirmado que estas "llegan tarde porque es evidente que quedan años para que las veamos en funcionamiento", ha concluido.