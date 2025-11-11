Salado apela al subdelegado a "estar" en los problemas de Málaga: "Colas kilómetricas en la A-7 y sigue sin dimitir"

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha cargado este martes contra el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, a quien ha apelado a "estar" en los problemas de la provincia, a la vez que ha criticado que "sigue sin dimitir", punto en el que ha puesto como ejemplo los atascos que se registran este lunes en la zona oriental de la carretera A7.

Así, durante su intervención en la rueda de prensa de presentación de los presupuestos de la Diputación, el también alcalde de Rincón de la Victoria se ha referido al atasco de tráfico de colas kilométricas que desde la mañana de este martes afecta a la carretera A7 desde la Axarquía en sentido Málaga.

"Una vez más colas kilométricas, tiempo perdido, estrés, Rincón de la Victoria colapsado... y el subdelegado del Gobierno sin dimitir", ha dicho Salado, que a renglón seguido ha asegurado que desde la Diputación de Málaga se le sigue tendiendo la mano al Gobierno de España con la propuesta de remodelar siete enlaces en la zona oriental de Málaga, "lo que no resuelve todos los problemas, pero sí nos permitiría aliviar los atascos".

"¿Y qué recibimos a este ofrecimiento? El desprecio por respuesta", ha lamentado el presidente de la Diputación, que también se ha referido a otras obras, especialmente en materia hidráulica, que ha dicho que Málaga aún espera de por parte del Gobierno central como la presa de Cerroblanco, la desaladora de la Axarquía, la de Fuengirola-Mijas, el trasvase de Iznájar o la presa de Gibralmedina.

Salado se ha referido en concreto a unas declaraciones del subdelegado, Javier Salas, en las que según ha dicho, este vendría a decir que no estaban pendientes de otras cosas porque están especialmente centrados en las obras de la desaladora de la Axarquía: "Pues menos mal, porque sino lo estuvieran, esto sería un siglo para construirla, porque llevan años y años de retraso por la falta de atención del Gobierno", ha criticado.

"Es un bochorno, es increible que un subdelegado diga eso. Denota una falta de compromiso y de capacidad de gestión con la provincia. Tendría que estar con los problemas del agua, con los problemas de movilidad, arreglando la pérdida de arena y de playas en nuestro litoral, en la seguridad en la Costa del Sol donde vemos que cada vez se ven más ataques con armas de guerra, narcolanchas... y no hacen asbsolutamente nada", ha concluido.