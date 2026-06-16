Salado cifra en 15.000 millones inversión que Málaga necesita para afrontar retos acordes "al cambio de escala"

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, en una conferencia en Madrid, en el marco del Executive Forum España. - DIPUTACIÓN

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado el momento de "esplendor" que vive la provincia de Málaga y ha augurado que los próximos diez años "van a ser decisivos" y "me atrevo a decir que necesitamos alrededor de 15.000 millones de euros de inversión pública" para hacer frente a los retos como consecuencia "del cambio de escala de la provincia". "Málaga ha crecido más rápido que sus infraestructuras estratégicas", ha dicho.

"En la próxima década se va a decidir si consolidamos nuestra posición como uno de los grandes territorios económicos del sur de Europa o si sufrimos las consecuencias de no haber invertido a tiempo", ha avisado y, aunque se ha mostrado optimista, ha dejado claro que "Málaga necesita infraestructuras e inversiones de las grandes ligas, y una mirada del Gobierno acorde a su nuevo tamaño. No pueden continuar los agravios".

Así lo ha señalado Salado que ha ofrecido una conferencia en Madrid, en el marco del Executive Forum España, presentado por el expresidente de la institución provincial Elías Bendodo, donde ha destacado el "momento de mayor esplendor de su historia" que vive Málaga. "Aspira a convertirse en el tercer gran eje económico, cultural, turístico, tecnológico y social de España", ha dicho y ha incidido en que "lo hace entendida no sólo como provincia, sino como un espacio económico más amplio, conectado desde el Campo de Gibraltar hasta Motril por relaciones empresariales, laborales y sociales".

En su intervención, entre otros datos ofrecidos por Salado que ilustran "el gran salto" que ha dado la provincia, ha apuntado al crecimiento demográfico de la provincia, que ha pasado de 1,3 millones de habitantes a principios de este siglo hasta rozar los 1,9 millones en la actualidad.

También el presidente de la Diputación ha agregado que la tendencia no se ha detenido y las proyecciones demográficas apuntan que Málaga seguirá creciendo, por lo que "en torno a 2030 o 2031 superará los dos millones de habitantes censados y se convertirá en la provincia más poblada de Andalucía".

"El hecho de que Málaga pueda situarse como la primera provincia andaluza en población constata que el centro de gravedad económico y demográfico de Andalucía se está desplaza hacia el Mediterráneo", ha agregado.

También se ha referido a las cifras económicas que confirman "ese enorme salto". Así, ha señalado que la economía de la provincia --el PIB-- ha aumentado un 176% en poco más de dos décadas, de modo que casi se ha triplicado. En ese mismo periodo, Andalucía ha crecido en torno a un 130% y España, aproximadamente un 131%, por lo que Málaga ha registrado unos 45 puntos porcentuales más de crecimiento acumulado que la media andaluza y que la media nacional. "Podríamos hablar, si me lo permiten, del 'milagro económico' de Málaga", ha expresado, y ha exigido inversiones acordes a esta realidad.

También ha aludido, por otro lado, al tejido empresarial activo, a contribución que hace la provincia de Málaga a las arcas del Estado, así como, por otro lado, a Málaga TechPark como "uno de los mejores símbolos de esa transformación", recordando, de igual modo, la llegada del IMEC.

"Estamos ante un territorio que ha transformado su modelo, reforzando su tejido empresarial, diversificando su economía, consolidando una marca turística internacional de lujo y construyendo un ecosistema tecnológico que hace poco era impensable. Y hemos logrado atraer talento, quizás el recurso más cotizado ahora mismo", ha agregado.

"LA PLANIFICACIÓN COMO LA INVERSIÓN ETATAL NO HAN ESTADO A LA ALTURA"

"Málaga no es una moda pasajera. Es un caso de éxito digno de ser estudiado", ha subrayado Salado, al tiempo que ha sostenido que eso conlleva "desafíos" y, a su juicio, "estamos entrando en una crisis de crecimiento: el éxito ha ido más rápido que las infraestructuras".

"Aunque los ayuntamientos, la Diputación, el Gobierno andaluz y los empresarios son muy conscientes e invierten, me temo que el Gobierno aún no se ha enterado, y tanto la planificación como la inversión estatal no han estado a la altura", ha lamentado y ha advertido de que "si no resolvemos los cuellos de botella en movilidad, agua, vivienda y electricidad, Málaga puede encontrar límites y frenos a su crecimiento".

Ha dicho que esa agenda de inversiones debe incluir infraestructuras como el tren de la Costa del Sol, la mejora del cercanías del Guadalhorce y el fin del corredor Algeciras-Bobadilla, la ampliación del metro, mejoras en la A7 y la AP7, una segunda ronda Este, las desaladoras de la Axarquía y de la Costa del Sol Occidental, las presas de Cerro Blanco y de Gibralmedina, el trasvase de Iznájar, la autovía del agua, la ampliación de la red eléctrica y las grandes inversiones sanitarias que está efectuando la Junta, además de nuevas plantas de tratamiento y valoración de residuos, acordes a la población de la provincia.

En cuanto a movilidad, en su discurso se ha referido al tren de la Costa del Sol, ha incidido en que es "la gran asignatura pendiente de España con Málaga": "No hablamos sólo de una reivindicación territorial, sino de una infraestructura muy rentable", que van a seguir reclamando. Además, ha dicho que la A-7 "se encuentra cerca del colapso, sin que haya perspectivas inmediatas de ampliación o alternativas por parte del Ministerio".

VIVIENDA

Otro "cuello de botella", ha continuado Salado, es la vivienda, cuya crisis "un problema económico, pero sobre todo social". "Necesitamos más vivienda asequible, con una política fiscal acorde, más colaboración público-privada, más suelo, más agilidad administrativa, más seguridad jurídica e inversión pública", ha apostillado.

"Si la vivienda es percibida como el principal problema de nuestro país, no es aceptable que apenas reciba el 1% del presupuesto público", ha manifestado Salado, que ha advertido de "no basta con tener suelo, proyecto, demanda e inversión. Si no hay energía suficiente, la vivienda se bloquea" y ha advertido de que "el cuarto y quizá más preocupante cuello de botella" es "la electricidad".

Salado ha señalado que "tenemos capacidad de producción eléctrica, pero han fallado la planificación y las inversiones en la red. El Gobierno central tampoco ha sabido ver el salto de escala de Málaga". No obstante, ha pedido también mirar la oportunidad, ya que "Málaga puede ser un gran territorio de inversión energética".

Por otro lado, ha valorado que desde Diputación se está haciendo "todo lo que está en nuestras manos, dentro de nuestras competencias y de nuestra capacidad presupuestaria", para solventar esta situación, pero ha aclarado que "una diputación no puede resolver sola problemas de escala estatal".

"LA INACCIÓN ESTATAL NOS ESTÁ FRENANDO"

Salado ha subrayado que "invertimos para seguir creciendo, pero a la vez la inacción estatal nos está frenando. Y Málaga necesita con urgencia un plan de inversiones de gran escala, una agenda que reconozca el peso real de la provincia y su aportación a Andalucía y España".

"No se puede tratar como secundaria a una provincia que actúa como una de las grandes locomotoras económicas de España", ha apostillado Salado que, además de la reivindicación al Ejecutivo central, ha invitado al sector privado: "Pocas provincias ofrecen hoy un campo tan claro de oportunidades" y ha pedido que "sigan mirando a Málaga, pero a toda la provincia y su ubicación geoestratégica", ha concluido.