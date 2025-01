MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha considerado "un despropósito" y "matar moscas a cañonazos" la medida del Gobierno sobre impuestos a la adquisición de viviendas en España por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes y la ha tachado de "decisión ideológica", cuando en su opinión hay que apostar por medidas "serias" como ayudas directas.

"Es como si hay quien tiene dificultades para comprarse un vehículo y digo para que la gente se pueda comprar un Seat Ibiza, a los Ferraris les voy a poner un 200% más de impuestos. No, porque son distinto público, yo nunca me voy a poder comprar un Ferrari, así que si quiere que me compre un vehículo, tiene que subvencionar las marcas medias", ha puesto como ejemplo Salado cuestionado en rueda de prensa por dicha medida y su impacto en la Costa del Sol, que, ha dicho, "va a ser negativo".

Para Salado, "el problema de la vivienda para la clase media, incluso baja, no es que se le ponga un gravamen a aquellos que pueden comprar una vivienda que vale 800.000 euros, un millón; ese no es el mismo mercado", por lo que ha incidido en que "donde tiene que actuar el Gobierno son en las viviendas de 180.000 euros, 200.000, 250.000 euros, para hacerlas más asequibles y más baratas" y sobre la VPO.

Así, ha lamentado que el Gobierno, "como siempre, está con anuncios, cortinas de humo, ante su ineficacia y su inactividad en solucionar el problema de vivienda y de pronto se saca este asunto de que los no comunitarios tengan una fiscalidad brutal en la compra de la vivienda de aquí".

Salado ha indicado que "si ponemos estas pegas, esas inversiones que crean empleo, riqueza y actividad a los promotores y constructores, y luego el que se queden aquí y consuman, se van a ir a otros sitios". "Es que no tiene sentido, y esto es como siempre una decisión ideológica", ha asegurado, apuntando que "sí, ataco a los ricos, pero no es solución del problema de los pobres o de la clase media".

"Lo que debe hacer el Gobierno es poner sobre la mesa medidas serias; es decir, ayudas directas cuando es adquisición de una vivienda para una familia de clase media, con un salario medio, porque necesitan un impulso para que el banco le dé la hipoteca" y cuando es alquiler "al promotor para que esa ayuda sea directamente con el requisito de que tiene que bajar el alquiler".

También ha aludido a incentivos fiscales, como bajar el IVA de la vivienda "para que se abaraten los costes" o establecer "como había antes lo que era la cuenta de vivienda donde la familia ahorraba". "Este tipo de iniciativas son las que tienen que poner sobre la mesa y, además, recursos públicos para hacer viviendas sociales también, que es otro segmento de población", ha dicho.

El presidente de la Diputación ha reiterado que "lo que ha hecho el Gobierno no va a solucionar absolutamente nada" y solo "hace crear incertidumbre, inseguridad jurídica, como está haciendo en este momento, que ya los medios de comunicación del Reino Unido, un mercado importantísimo para nosotros, pues ya están lanzando estas noticias, que son perjudiciales y ralentizan al sector de la construcción".

"Es que es matar moscas a cañonazos y es un mensaje diciendo que yo ataco siempre a los ricos para ayudar a los pobres", ha dicho Salado en declaraciones en Canal Sur, asegurando no entender por qué "en vez de sentarse con los promotores, con el sector, ver las medidas que ellos tienen conocimiento, dónde pueden ellos favorecerle para agilizar la construcción de esa vivienda, para abaratar los precios con los ayuntamientos, con la Federación Española de Municipios y Provincias... No, sacan ahí una red de medidas que creo que no van a mejorar absolutamente".