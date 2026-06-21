Salado felicita al Málaga CF tras ascender: "Este equipo es ya historia del fútbol malagueño"

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - DIPUTACIÓN - Archivo

MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha felicitado al Málaga CF por el ascenso a LaLiga EA Sports tras ocho años sin disputar la máxima categoría.

Tal y como ha emitido en un mensaje difundido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), ha afirmado que "el Málaga es de primera" y que "este equipo es ya historia del fútbol malagueño".

"¡Qué espectáculo de equipo! ¡Qué maravilla de ascenso!", ha concretado a través de sus redes sociales, al tiempo que ha mostrado su orgullo por la gesta de los jugadores de Funes.