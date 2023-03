Salado pide al Gobierno que paralice el concurso para privatizar la torre de control del aeropuerto de Málaga

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Francisco Salado, ha pedido este viernes al Gobierno de España que paralice su propuesta de concurso para privatizar el servicio que se presta en la torre de control del aeropuerto de la capital malagueña.

En respuesta a preguntas de los periodistas en el acto de presentación de las iniciativas de Turismo Costa del Sol en la ITB de Berlín, Salado ha dicho que "según los datos e información que tenemos, esta propuesta del Gobierno solo beneficia a la posible empresa ganadora de este concurso".

"Como no beneficia a la principal industria turística, no beneficia a la bajada de tasas, no beneficia a la seguridad, no beneficia al clima laboral... ¿qué interés hay en privatizar este servicio cuando está funcionando perfectamente?", ha cuestionado el presidente de la Diputación malagueña.

Salado ha señalado que la privatización del servicio podría generar "incertidumbre, conflictividad laboral e incluso --si hay un cambio de operarios y trabajadores-- a la seguridad del aeropuerto en un momento clave porque está creciendo en número de vuelos".

"Como no entiendo a quien beneficia, yo le pediría al Gobierno de España que, evidentemente, paralizara este concurso" ha concluido Salado.