Costa del Sol ve "preocupante" el ataque a Ucrania que afectará también al turismo

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha calificado de "preocupante" la situación que se está viviendo en Ucrania después del ataque ordenado por el presidente ruso, Vladimir Putin, y que tendrá una afección tanto directa como indirecta en el turismo, especialmente en Centroeuropa.

Así, en rueda de prensa junto a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, Salado ha confiado en que la guerra "termine cuanto antes" además de lamentar la pérdida de vidas humanas "que ya está habiendo".

Ha recordado que el sector turístico "se mueve con la seguridad y si la gente ve inseguridad a la hora de salir a viajar, frena sus salidas de vacaciones o las pospone". La certidumbre, ha añadido, "es el mejor aliado del turismo y una guerra llena el mundo de incertidumbre".

Hay un efecto, por tanto, directo en la llegada de ciudadanos rusos al destino aunque no es algo que preocupe a la Costa del Sol. "Que los rusos que no van a venir no nos preocupa tanto", ha sostenido Salado, quien ha indicado que en el último año entraron 14.395 viajeros de Rusia por el aeropuerto, 9.774 fueron a hoteles, generando casi 33.000 pernoctaciones.

"No es significativo pero indirectamente --la guerra-- sí por la incertidumbre, por la inseguridad que se puede transmitir al resto de mercados emisores sobre todo en Centroeuropa", ha reiterado el presidente provincial.

También tendrá una afección indirecta con la subida de precios del paquete turístico al incrementarse el coste del combustible, de las materias primas, etcétera, ha apuntado Salado, quien ha añadido que esto repercutirá en que "subirá el precio y personas con un poder adquisitivo medio pueden decidir no viajar".

No obstante, una guerra, ha recalcado, "afecta a todos los sectores, en mayor medida al turismo". "Si hay una caída de todos los sectores por el encarecimiento de los precios, cae la producción, el empleo, gente en el paro...es una cadena que perjudica a todos y es preocupante lo que está pasando en Ucrania para el turismo, para todos los sectores y para la seguridad de toda Europa y del mundo", ha concluido.