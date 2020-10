Salado ve una "victoria" del municipalismo poder usar los remanentes de tesorería pero lamenta que "llega tarde"

El presidente de la Diputación exige al presidente del Gobierno que cumpla su compromiso de un fondo de 5.000 millones para ayuntamientos

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha considerado una "victoria" del municipalismo la medida anunciada este pasado miércoles por el Gobierno para que los ayuntamientos puedan usar "sin límite" sus remanentes de tesorería en este año y el próximo; aunque ha incidido en que "llega tarde" porque llevan meses reclamándola.

"Lo triste es que llega tarde esa medida; no entendemos por qué si ahora es posible no lo fue al inicio del estado de alarma si todos los alcaldes por unanimidad lo pusieron sobre la mesa y el Gobierno no lo veía", ha sostenido Salado, quien ha destacado el esfuerzo municipal y de la Diputación durante los meses de confinamiento y en la actualidad.

Salado ha indicado a Europa Press que ha habido necesidades que no se han podido cubrir: "Con ese dinero disponible durante la pandemia hubiéramos ayudado más a la dinamización económica y social de nuestra provincia".

"Le damos la bienvenida pero viene tarde", ha afirmado, al tiempo que ha admitido que no entiende la "oposición cerrada del Gobierno a adoptar esta medida antes". "No tenemos explicación de por qué. El Gobierno se mueve en la soberbia y cuando ha visto que los alcaldes no se pliegan pese a sus chantajes continuos ha tenido que ceder", ha asegurado el presidente de la Diputación de Málaga.

Esa tardanza en permitir disponer de este dinero conllevará tiempo: "Los ayuntamientos tendrán que hacer sus ajustes, sus modificaciones presupuestarias que tendrán que pasar por pleno". "Se va a ir el año y este dinero era necesario durante el estado de alarma, durante el verano y ahora", ha enfatizado, recordando la caída de ingresos y el incremento de gastos de los municipios y la Diputación para hacer frente a los efectos de la pandemia.

También ha aclarado que "el Gobierno no está dando nada sino que nos está dejando gastar nuestro dinero, que es de justicia". En este punto, ha advertido al Ejecutivo de PSOE y Podemos que "aun le quedan deberes por hacer".

Salado ha recordado el "compromiso público" del Gobierno central de poner en marcha un fondo extraordinario de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos, lo contrario, ha agregado, sería "una injusticia".

"Si el Estado va a tener 140.000 millones de fondos europeos, si se ha repartido a las comunidades autónomas 16.000 millones ¿Cuándo nos va a tocar al municipalismo?", se ha preguntado el presidente provincial y alcalde de la localidad de Rincón de la Victoria, quien ha agregado: "Siempre somos la cenicienta para el Estado, siempre se les llena la boca de que están para ayudar a los municipios y cuando llega la hora de la verdad de tomar las medidas no se toman".

Por todo ello, ha reiterado que, además de disponer de los remanentes de tesorería para los municipios, "se necesita también una inyección extraordinaria" de dinero para las localidades ante las dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19.