Salas afirma que el PP andaluz "practica un nuevo acto de deslealtad y sectarismo político"

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha afirmado este martes que "el PP de Moreno Bonilla y sus responsables institucionales practican el enésimo acto de deslealtad y sectarismo institucional" haciendo referencia a la alcadesa de Fuengirola (Málaga), Ana Mula y la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.

"Hoy no han invitado al Gobierno de España a un acto de entrega de llaves de una promoción de 24 viviendas que financia el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con 1,1 millones de euros de fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR)", ha afirmado Salas en un comunicado.

"Ana Mula y Rocío Díaz ya hicieron lo mismo en febrero pasado con otra promoción de 15 viviendas que también eran financiadas por el Gobierno de España a través del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del PRTR con 556.000 euros de fondos Next Generation. En el propio cartel de ambas promociones de vivienda se puede ver el logo del Gobierno de España, pero sólo están en el acto las instituciones que gobierna el PP", ha señalado.

"Para el PP de Moreno Bonilla y las instituciones que gobierna es una práctica habitual el sectarismo y la deslealtad institucional. También lo hizo la Junta de Andalucía con la primera piedra de las obras del centro de salud de Nerja (Málaga), o la inauguración de las obras de reforma del centro de salud de Fuengirola (Málaga), ambas financiadas íntegramente por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a través del Plan MINHAP", ha apuntillado Salas.

El subdelegado ha afirmado que en ninguno de los citados actos, el Gobierno de España que financia el 100% de las obras fue invitado, pero sí lo hicieron a miembros del PP "sin la más mínima participación en dichas actuaciones".

"Y ayer mismo, con la inauguración del Castillo de Bil Bil en Benalmádena (Málaga), una actuación también financiada por los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino del Ministerio de Industria y Turismo con los que el Gobierno de España destinó 5 millones al Ayuntamiento de Benalmádena", ha apuntillado.

Salas ha añadido que "el PP de Moreno Bonilla y sus responsables institucionales sólo están cómodos en el juego sucio y siendo hooligans institucionales en lugar de aportar dignidad a las instituciones a las que representan. Tratan de ocultar la participación del Gobierno de España, que es quien articula todas estas políticas".

"No les interesa la lealtad institucional, sólo hacer oposición al Gobierno de España desde las instituciones, utilizándolas como si fueran suyas, como propiedad del PP. Y por supuesto, adueñándose de todo lo bueno que hace el Gobierno de España en la provincia de Málaga", ha concluido.