Salas Mingorance de Archivo Municipal acogen 'El nombre del bicho, ya te lo he dicho' compuesta por 30 piezas

Las salas Mingorance del Archivo Municipal acogen hasta el 27 de septiembre la exposición ‘El nombre del bicho, ya te lo he dicho’ del artista malagueño Juanjo Fuentes. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las salas Mingorance del Archivo Municipal acogen hasta el 27 de septiembre la exposición 'El nombre del bicho, ya te lo he dicho' del artista malagueño Juanjo Fuentes.

La muestra, comisariada por Sara Sarabia, reúne treinta piezas artísticas realizadas en porcelana tradicional y ochenta collages digitales. La concejala delegada del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto a la comisaria Sara Sarabia, y el artista Juanjo Fuentes, ha presentado este viernes la exposición.

Se trata de una propuesta que apela directamente a la emoción, la cercanía y la lucidez cívica. El artista Juanjo Fuentes utiliza el objeto cotidiano como un espejo crítico para examinar, desde la sátira amable, las complejidades del presente.

Juanjo Fuentes introduce en las salas expositivas Mingorance un diálogo formal inédito en la trayectoria de este creador. El artista refleja el contraste conceptual entre la tradición de la porcelana intervenida y la superposición de capas del píxel en su obra digital inédita que se expone por primera vez.

En esta selección de obras, el artista se muestra como un auténtico "cuentacuentos visual". A través de la alegoría --poblando sus escenas de animales, juguetes y figuras domésticas rescatadas del olvido--, Fuentes activa un resorte de reconocimiento inmediato en el espectador. El verdadero pulso de la exposición radica en la subversión de estos elementos compartidos: al customizar las figuras y sustituir deliberadamente el icono del Smile,

Así, desmonta el simulacro de la felicidad prefabricada, transformando la ironía en una herramienta de resistencia frente a la crisis mundial y la individualización extrema. El artista con su ironía, el costumbrismo sutil y la customización iconográfica genera una conciencia cívica desde la sonrisa.

También se ha publicado un catálogo de la exposición, que cuenta con la colaboración del artista y el docente Eugenio Rivas. En su texto, Rivas profundiza de manera reflexiva en el universo de Fuentes y en su poética del deshabitar, analizando el tránsito vital e histórico del creador. A través de su lectura, se rescata la memoria de la mítica casa de Juanjo en la calle Beatas, que durante años funcionó como un ecosistema vivo para la vanguardia malagueña, y su posterior regreso a Ciudad Jardín, el barrio obrero donde creció.

Esta aportación complementa perfectamente el marco analítico de la comisaria, desvelando cómo la obra de Fuentes está indisolublemente ligada a la identidad de sus calles.