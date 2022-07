Salvador Pendón presenta el libro 'La casa del Lugá', sobre las tradiciones y modos de vida de la Axarquía

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Salvador Pendón, quien fue alcalde de la localidad malagueña de Ardales entre 1987 y 2007, así como presidente de la Diputación de Málaga entre 2003 y 2011, ha presentado este jueves su libro 'La casa del Lugá', que trata sobre las tradiciones, fiestas y modos de vida de la Axarquía.

La presentación ha tenido lugar en la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía, situada en el núcleo poblacional de Torre del Mar, perteneciente al municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Al acto han acudido el presidente de la Mancomunidad, José Juan Jiménez; el vocal de Cultura, Antonio Campos; el alcalde de El Borge, Raúl Vallejo; la concejala de Cultura de Vélez-Málaga, Cynthia García; y del diputado provincial José María Jiménez, quienes han acompañado a Pendón en la cita, según han indicado desde la institución comarcal a través de un comunicado.

Jiménez ha declarado que "Salvador Pendón, desde su responsabilidad como presidente de la Diputación de Málaga, siempre estuvo atento a los pueblos de la Axarquía".

También ha añadido que "ahora, desde su retiro, sigue poniendo en valor esta comarca, especialmente el pueblo que le vio nacer", haciendo referencia a la exposición permanente que ha regalado al Ayuntamiento de El Borge, compuesta por más de 3.000 libros, cuadros, documentos gráficos, placas y objetos de diversa índole.

"Ahora nos regala un libro en el que todos los vecinos de la Axarquía nos podemos ver reflejados, en el que da cuenta del legado andalusí de nuestras calles, del esmero con el que la cuidan sus moradores, de nuestro paisaje de viñas, de nuestro folclore o de nuestra gastronomía", ha explicado el presidente.

Por su parte, Campos ha asegurado que, con este libro, Pendón muestra "otra de sus facetas culturales", ya que los lectores se sumergirán en el legado que los habitantes de la Axarquía han "heredado de otras generaciones y que tan bien han conservado".

Sobre Pendón ha resaltado "su vida cargada de experiencias y su buen hacer como alcalde y presidente de la Diputación de Málaga". También le ha agradecido que haya escrito el libro, ya que "en los pueblos hay un déficit histórico, al no pasar al papel la vida que transcurre en ellos, la que crearon generaciones anteriores".

Ha lamentado que "si no se escribe se pierde, y el presente es como es por ese pasado que tuvimos, y hay que mostrar a las generaciones que vienen la comarca que tuvimos".

'La casa del lugá' (Ediciones del Genal, 2022) tiene 434 páginas, en las que se incluyen datos autobiográficos del autor, desde el recuerdo de sus padres a su actual actividad profesional como maestro de escuela, pasando por los períodos académicos en El Borge, Vélez-Málaga y Málaga, así como la dedicación a la vida pública durante parte de su vida.

Pendón ha explicado que "se trata de una recopilación, más afectiva que literaria, de los recuerdos, desde la infancia al momento presente, que guardo de mi pueblo, de mi familia, de mis amigos, de mi tierra y de su gente".

El que fue presidente de la Diputación ha matizado que "no son leyendas ni fantasías, ni tan siquiera historias, sino la sincera manifestación de un hombre que no solo no reniega de sus orígenes, sino que tiene la memoria de lo vivido como el más fértil y consistente aliento para seguir viviendo con coherencia y compromiso".

Así, lo ha descrito como "un libro de la memoria", ya que "sin ella no seríamos nada", además de "un libro de amor a mi pueblo, a mi gente, a mis costumbres".

La obra tiene un marcado carácter costumbrista y recoge el relato de tradiciones, fiestas, faenas agrícolas y modos de vida del pueblo natal del autor y de la Axarquía. Transcribe también algunos de los pregones que pronunció en las fiestas de esta comarca y evocaciones de algunos personajes ilustres de ella.

Desde la institución comarcal han recalcado la importancia que da el autor al capítulo 'Pensamiento dónde me llevas', que cierra el libro, y en el que ofrece reflexiones sobre su opinión política, valoraciones literarias y pensamientos filosóficos.

'La casa del Lugá' está ilustrado con más de un centenar de fotografías que, además de retratar momentos importantes en la vida del autor, "describen episodios y experiencias que pueden tenerse como comunes para todo el territorio de la Axarquía", han puntualizado.