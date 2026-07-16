San Pedro Alcántara (Málaga) acoge este mes de julio la sexta edición del Campus Municipal de Fútbol Playa

Presentación de la sexta edición del Campus Municipal de Fútbol Playa - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) celebra durante el mes de julio la sexta edición del Campus Municipal de Fútbol Playa, una actividad gratuita dirigida a niños de entre cinco y 16 años que se desarrolla en la Playa de La Salida, en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara.

El campus se organiza en dos quincenas, del 1 al 15 y del 16 al 30 de julio, con sesiones de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 horas. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha explicado que esta iniciativa se ha consolidado dentro de la programación estival y ha destacado que, además de fomentar los hábitos saludables al aire libre, esta actividad "cumple una función de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares".

Asimismo, ha incidido en que "favorece la convivencia entre los participantes y ofrece una alternativa de ocio saludable en un entorno natural como la playa". El campus se dirige a menores distribuidos por grupos de edad con la participación aproximada de 40 alumnos por quincena. Los participantes reciben camiseta, agua y diploma al finalizar la actividad.

"Muchos de los asistentes practican fútbol o fútbol sala durante la temporada y encuentran una oportunidad para continuar realizando deporte durante el verano", ha afirmado García, quien ha señalado que la iniciativa "también cuenta con la asistencia de menores que pasan sus vacaciones en el municipio junto a sus familias, ampliando así la oferta de ocio deportivo estival".

Como cierre del campus, el primer fin de semana de agosto se celebrará un torneo de fútbol playa con clubes deportivos de Marbella y San Pedro Alcántara, poniendo el broche final a la actividad desarrollada durante el mes de julio.

El plazo de inscripción permanece abierto hasta completar el aforo y se realiza a través de la plataforma municipal CronosWeb. Las personas interesadas que no dispongan de usuario pueden solicitarlo siguiendo el procedimiento habilitado por la delegación de Deportes.