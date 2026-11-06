De los Santos: "Que nadie meta miedo" con que "se va a dar ni un paso atrás en derechos LGTBI" si Feijóo gobierna

Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP y candidato al Congreso, Jaime de los Santos, ha asegurado este viernes que no va a consentir "que nadie meta miedo a nadie diciendo que si el 29 de noviembre Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente del Gobierno se va a dar ni un solo paso atrás en lo que a los derechos del colectivo Lgtbi se refiere".

"Él lo dijo, que esa era una línea roja ante cualquier tipo de pacto con otros partidos eventual", ha asegurado en declaraciones a los periodistas en Torremolinos (Málaga), al tiempo que ha incidido en que "este vicesecretario de Igualdad del PP, que además forma parte del colectivo Lgtbi, no va a consentir que en un país tan generoso como este se dé un paso atrás en senciallamente esa normalización de lo que es normal, que tanto ha costado conseguir".

Así, junto a la coordinadora de Servicios Sociales, Familias e Igualdad del PP andaluz, Loles López, y la candidata al Senado por el PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, ha participado en un desayuno con colectivos Lgtbi, a los que ha dicho que no va a pedirles el voto, sino "sencillamente les voy a rogar que nadie les vuelva a meter miedo", ha apuntado.

"Ya hemos pasado mucho miedo a quienes formamos parte del colectivo Lgtbi cuando éramos adolescentes, cuando hemos ido a según qué países, cuando nos hemos tenido que enfrentar a quienes nos insultaban, a quienes nos agredían. Cuando hemos tenido que meternos en la cama pensando ¿me querrán mis padres?", ha expresado el dirigente 'popular'.

Ha dicho que "ese miedo se ha superado gracias a una sociedad que es generosa, justa, que es buena, y no gracias solo a los políticos que se han concatenado en el Palacio de la Moncloa", punto en el que ha indicado que "el gran logro se le debe a las madres y a los padres, a los hermanos, a los amigos, a los abuelos y a las abuelas, que han hecho que hoy en 2026 cada uno podamos ser lo que queramos".

Para De los Santos, "esto va de España o de Pedro Sánchez, no va del PP contra el PSOE", al tiempo que ha recordado que a Sánchez "le toca enfrentarse a la ciudadanía, por fin; enfrentarse al poder de la democracia, del sufragio universal".

"Esto va de un presente cada vez más tenebroso, de un país que por culpa del Gobierno de España está muy cerca de un fallo sistémico o un futuro en el que se recuperen para empezar el respeto a las instituciones, pero sobre todo el respeto entre todos y todas", ha incidido.

Ha destacado la figura del presidente andaluz, Juanma Moreno, "que está dispuesto a desgastarse él para que no se desgasten los andaluces y las andaluzas y que no va a permitir nunca y en ningún caso que a nadie se le robe ni un ápice de libertad" y ha defendido la labor de "mujeres valientes y valiosas como la alcaldesa de Torremolinos y como la consejera de Política Social de la Junta de Andalucía, que no están solas".

De Torremolinos, ha dicho que es una ciudad "que incluso desde antes que existiera la democracia ya era ese paraíso para cualquiera que la visitara, pero especialmente para quienes por formar parte del colectivo Lgtbi", por lo que ha dado las gracias a la alcaldesa "por haber consolidado este paraíso como refugio para quienes sencillamente quieren ser lo que quieren ser".