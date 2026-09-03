Sanz afea a Puente que quiera "confundir y discutir incluso un informe de la Guardia Civil" sobre el accidente de Adamuz

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios en Málaga. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha criticado este jueves que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quiera "confundir a la ciudadanía" y "discutir incluso" un "informe" de la Guardia Civil sobre lo que sucedió en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se produjo el pasado mes de enero.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita a las obras del Hospital Pascual en Málaga, Antonio Sanz se ha pronunciado así después de que la Guardia Civil haya remitido a la autoridad judicial el Acta de Inspección Técnico Ocular del referido accidente ferroviario de Adamuz, que causó 46 muertos y más de 120 heridos el pasado 18 de enero.

Dicho acta documenta de forma pormenorizada una "fractura transversal completa" en el carril derecho de la vía 1, localizada en la soldadura de unión entre dos tramos de raíl fabricados en distintas épocas, situados en el punto kilométrico (PK) 318+681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Transportes ha tachado de "bulo" que exista un nuevo informe de la Guardia Civil, y ha sostenido que solo se trata de un acta de inspección ocular que no añade nuevas conclusiones.

"Bulo. No hay ningún informe. Solo un acta de inspección ocular, nueve meses después, que no añade nada nuevo ni establece ninguna conclusión. Para eso están las periciales, que aún siguen sin practicarse. Y los carriles, que siguen sin ir al laboratorio", ha señalado Óscar Puente.

El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha aludido a ese comentario del ministro para lamentar que se acerca ya el primer aniversario de dicho accidente y "todavía no se ha explicado por parte del Gobierno de la Nación la verdad de lo que ocurrió".

"Ahora acabamos de ver al ministro Puente volver a querer confundir a la ciudadanía, y a discutir incluso este informe, que es de la Guardia Civil", ha continuado Antonio Sanz antes de apostillar que "cuesta trabajo que hasta los informes de la Guardia Civil ya se discutan por parte del propio Gobierno".

El consejero de Presidencia ha sostenido que habría sido "fundamental que se hubiera dado una explicación en tiempo y forma", algo que "aún no ha ocurrido", y, "sobre todo, una garantía de que no volverá a ocurrir", algo que "el Gobierno no ha sido capaz de hacer", ha remachado.

Antonio Sanz ha denunciado que por parte del Gobierno "llevan mintiendo, ocultando la verdad demasiado tiempo, y ahora niegan la realidad que pone de manifiesto la propia Guardia Civil en un informe".

Frente a ello, el vicepresidente primero de la Junta ha aseverado que los españoles se merecen "la verdad, y una explicación clara y una garantía de que no vuelvan a ocurrir situaciones como el accidente de Adamuz, con las consecuencias terribles que tuvimos que sufrir".

"Por lo tanto, estamos ante un Gobierno que oculta la verdad, que miente, como lo está haciendo también en Ceuta", ha criticado Antonio Sanz, que ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene ni merece la confianza de los españoles, porque lo único que genera precisamente es desconfianza, como consecuencia de que ni dice la verdad ni cuenta lo ocurrido", según ha zanjado.