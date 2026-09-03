Sanz enmarca las críticas a la Atención Temprana en "cuestiones puntuales" y defiende las "innegables" mejoras

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, con la vicepresidenta tercera Carolina España, en Málaga. - ALEX ZEA / EP

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha enmarcado este jueves las críticas de CCOO Andalucía a la situación de la Atención Temprana tras la nueva adjudicación del servicio a "cuestiones puntuales que serán estudiadas" pero ha defendido que las mejoras son "innegables" desde que la sanidad está en manos del PP andaluz.

En declaraciones a los medios en Málaga, Sanz ha recordado que se han sacado 255 lotes repartidos por toda Andalucía con un presupuesto de 52,3 millones de euros y un número de sesiones anuales de 1.737.000. El incremento económico respecto a los conciertos sociales anteriores ha sido de un 13,10% y el incremento respecto al número de sesiones es de un 5,10%.

"Los nuevos lotes que hemos licitado significan un avance muy importante. Cuando se mejora el número de sesiones, el número de horas, cuando se mejora la apuesta económica que se hace por la atención temprana, entender que eso es un paso atrás es un poco raro", ha argumentado el vicepresidente primero y consejero.

En este punto, el responsable de la sanidad andaluz ha advertido de que "respetando cuestiones puntuales, lo que es innegable es que en Andalucía somos pioneros en materia de Atención Temprana", porque, "cuando uno invierte un 90% más que en la etapa anterior --la de los socialistas--, se podrá decir algo puntual, pero intentar confundir a la opinión pública con que se presta un mal servicio, tengo que advertir que es imposible".

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, ha alertado este jueves de la "gravísima" situación a la que se enfrentan las plantillas de Atención Temprana tras el reciente proceso de adjudicación autonómico. La dirigente ha denunciado que las nuevas empresas adjudicatarias "se niegan" a subrogar a las plantillas. "Ofrecen nuevas contrataciones partiendo de cero en derechos laborales o, directamente, ejecutando despidos a pocos días del inicio de los contratos".