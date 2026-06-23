Sara Baras, Blanca Portillo y el musical The Book of Mormon estarán en la temporada 26-27 de los teatros de Málaga

Presentación temporada 26-27 teatros municipales - TEATRO ECHEGARAY

MÁLAGA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sara Baras, Leonardo Sbaraglia, Farruquito, Wim Mertens, Blanca Portillo, Michel Camilo, Chucho Valdés, Ocean Colour Scene, Malú, Eliades Ochoa y el musical 'The Book of Mormon' harán acto de presencia en la temporada 26-27 de los teatros Cervantes y Echegaray. Los dos escenarios municipales de Málaga contendrán entre principios de septiembre de 2026 y final de junio de 2027 una densa programación en la que están representados todos los géneros y que se ofrece al público con la intención de satisfacer todos los gustos.

Vicente Amigo, Víctor Manuel, Tomatito, Belén Aguilera, Pancho Céspedes, Mocedades con Los Panchos, José Mercé, Javier Ruibal, OBK, María Peláe, Kenny Barron, Las Migas, Arcángel, Sandra Carrasco, Joep Beving, Nate Smith y la orquesta The Animesy en el plano musical; Dani Rovira, Magüi Mira, Adriana Ozores, Eduardo Vasco, Peris-Mencheta y Fran Perea en el teatral, y Daniel Doña, Luz Arcas y Pastora Galván en el dancístico son otros de los nombres propios del nuevo curso del apartado escénico de la empresa municipal Málaga Procultura.

La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda, y el director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, han desglosado en rueda de prensa la amplia oferta, en la que encontramos producciones propias de ópera, propuestas para los más pequeños, danza clásica, flamenca y contemporánea, música nacional e internacional de diversos estilos y todos los géneros teatrales.

En total, 151 espectáculos de la máxima calidad que se podrán adquirir de forma preferente con la nueva tarjeta de socio gratuita 'Soy Procultura' y por el público general a partir de este viernes. La tarjeta 'Soy Procultura' permitirá la compra exclusiva y con descuentos de entradas de la nueva temporada este miércoles y jueves.

Los descuentos de este club de fidelización serán de un 10% por la compra de un mismo número de entradas para tres espectáculos, un 20% por la compra de cinco espectáculos y un 30% por la compra de ocho espectáculos (con un máximo de seis entradas por espectáculo). Más de 10.000 personas poseen ya la tarjeta 'Soy Procultura'. La venta de entradas para el público general se abrirá a las 11,00 horas de este viernes.

Los 151 espectáculos anunciados este martes forman parte de los ciclos y temporadas que vertebran la actividad de los espacios de Málaga Procultura. Más adelante se presentarán el festival internacional de música de cámara Málaga Clásica, la 37 Temporada de Abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE TEMPORADA

El curso escénico 2026-27 comenzará las primeras semanas de septiembre con las convocatorias de apertura de la Temporada Lírica con Carlos Álvarez y Sabina Puértolas el día 10, el MOSMA con Birdman, de Antonio Sánchez, el 14 y S!ngulares con Pancho Céspedes y Los Sírex el 18 y el 19, por lo que la primera cita de la Temporada 2026-27 propiamente dicha llegará el viernes 25 con Vicente Amigo.

Los conciertos de Víctor Manuel, Tomatito, Belén Aguilera y Las Migas y una programación navideña que incluye los villancicos de María Peláe, la zambomba de Alejandro Estrada, Argentina y la habitual gala solidaria de Dani Rovira precederán el desembarco en abril del exitoso musical 'The Book of Mormon' que ha reservado 14 funciones en el Cervantes.

El Teatro Echegaray, por su parte contará, entre otros, con la compañía polaca Teatr Nowy de Poznan, LamaraÑa Teatro, la compañía de Antonio Campos y Jóvenes Clásicos, que estrenarán 'Los guardianes del verso', y en la música, en la que destacan el décimo aniversario de 'Gospel It', 'Muerdo', LaPili, también de estreno, y Lucía Rey.

LOS DISTINTOS CICLOS Y FESTIVALES MUSICALES

El ciclo S!ngulares 2026 empezará el 18 de septiembre con el estreno absoluto de '3 de Corazones', concierto que reúne las voces de Pancho Céspedes, Enrique Ramil y José Luis Jaén, y se extenderá hasta mediados de octubre con un cartel en el que destacan Mocedades en un directo junto a Los Panchos, Malú con la esperada visita a Málaga de su Quince Tour, Javier Ruibal y Cristian de Moret.

Andrés Suárez, Isabel Dobarro y los conciertos ya a la venta de Fórmula V, Ocean Colour Scene, José Mercé, Rafa Sánchez y OBK completan la edición de este año de S!ngulares.

El Teatro Cervantes abre en noviembre con el Festival Internacional de Jazz de Málaga, cuya 40 entrega contará con Kenny Barron y Michel Camilo y Kurt Elling, que acude con los Yellowjackets, y con un percusionista como Nate Smith, que será reconocido con el premio Málagajazz.

El saxofonista James Carter acudirá en formato trío para homenajear a Coltrane, mientras que el quinteto del guitarrista Kurt Rosenwinkel y el multiinstrumentista y rapero Alfa Mist aportarán la dosis de contemporaneidad a un 40 Festival Internacional de Jazz de Málaga equilibrado y de altísima calidad.

'Flamenco lo Serás Tú' llega a su sexta edición la Ópera flamenca de Arcángel y Sergio de Lope abrirá un ciclo en el que estarán Sandra Carrasco con David de Arahal, Jesús Méndez, Antonio Rey, Rafael Ramírez, Tino di Geraldo y Andrés Barrios.

El pianista neerlandés Joep Beving romperá el hielo de 'Terral 2027' con la presentación de su más reciente disco, 'Liminal'. Le seguirá la canción de autora a la última de la vasca Izaro Andrés, que enseñará en Málaga su álbum 'Arkitektura' y su característica mezcla de folk, pop y electrónica.

El festival de verano contará asimismo con la maestría de dos inmensos músicos cubanos, Chucho Valdés presentando su disco 'Cuba & Beyond', Latin Grammy 2025, y el sonero cubano Eliades Ochoa en su gira '¡Como nunca!' El rock de Depedro y el flamenco-jazz del guitarrista Juan Medina estarán en un 'Terral' que anunciará próximamente el resto de su cartel.

La edición 2026-27 de 'MOSMA Reloaded', festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga, contará con el célebre minimalista belga Wim Mertens y el batería mexicano Antonio Sánchez, un jazzista de primera categoría.

MOSMA recordará las bandas sonoras de Morricone, John Williams y Hans Zimmer y reconocerá la valía del 'anime' con un concierto de The Animesy en el espacio Sohrlin Andalucía en el que el 'cosplay' será bienvenido, espectáculo que saldrá a la venta más adelante.

Daniel Doña abrirá con el estreno de 'Blanco, sólido, cristalino Danza Málaga 2026' (DZM). Cargado de talento femenino, expondrá lo último de Pastora Galván, Eva Guerrero, Alba Heredia y Ana Morales, mostrará la creatividad malagueña con Fernando Hurtado, Ana Almagro, Antonio de Verónica y Saray Cortés y R.E.A.

Un total de 27 espectáculos compondrán el 44 Festival de Teatro de Málaga, que volverá a estar dividido en dos actos (del 8 de enero al 31 de marzo de 2027 el primero y del 22 de abril al 30 de mayo el segundo) y reconocerá a Leonardo Sbaraglia con el Premio Málaga de Teatro y a Blanca Portillo con el Ángeles Rubio-Argüelles.

Sbaraglia comparecerá en la ciudad dirigido por Daniel Veronese en Los días perfectos, mientras que Portillo encabezará el reparto de '7 minutos', producción de 'Barco Pirata' con Sergio Peris-Mencheta al mando.

El Teatro Echegaray recibirá los cinco estrenos de esta 44 edición: Me volví para mirarla, con dirección de Fran Perea; La armada de cartón, de Teatro del Náufrago; Demasiadas cosas raras, de Norberto Rizzo; Siné, un montaje de Teatro del Gato, y Lady Chamberlain, la nueva creación de Jóvenes Clásicos.

La 38 Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga ofrecerá las puestas en escena de 'Norma', 'Don Procopio', 'La traviata' y 'Dido and Aeneas' y tres galas líricas que protagonizarán Carlos Álvarez junto a Sabina Puértolas, Berna Perles y Ainhoa Arteta.