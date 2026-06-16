Sea Life Benalmádena celebra Día Mundial de Tortuga Marina con acciones para concienciar sobre esta especie amenazada

Tortuga marina en Sea Life Benalmádena. - SEA LIFE BENALMÁDENA

MÁLAGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Día Mundial de la Tortuga Marina se celebra este martes, 16 de junio y desde Sea Life Benalmádena (Málaga) se van a impulsar una serie de acciones para concienciar aún más a la sociedad en general de los peligros que acechan a esta especie, con especial incidencia de los plásticos que se han convertido en su gran enemigo.

Las tortugas marinas llevan más de 100 millones de años habitando los océanos y desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sin embargo, en la actualidad seis de las siete especies existentes se encuentran amenazadas y tres de ellas están en peligro crítico de extinción. Uno de sus principales enemigos es el plástico, han indicado en un comunicado.

Sea Life Benalmádena ha incidido en que, según datos de WWF, más del 52% de las tortugas marinas del planeta ha ingerido residuos plásticos al confundirlos con alimento, especialmente bolsas que asemejan medusas. En muchos casos, esta ingestión provoca graves lesiones internas, bloqueos intestinales o incluso la muerte.

Además, redes de pesca abandonadas, microplásticos y otros residuos marinos continúan atrapando y dañando a miles de ejemplares cada año. Estudios recientes alertan incluso de la presencia de microplásticos en casi la mitad de las playas de anidación de tortugas marinas en el mundo.

Así, desde Sea Life Benalmádena han insistido "en la importancia de tomar conciencia sobre la protección de la fauna marina como elemento esencial para la vida en el planeta y para el futuro de las próximas generaciones".

"Cada pequeño gesto cuenta. Reducir el consumo de plásticos de un solo uso, reciclar correctamente, participar en limpiezas de playas o respetar el entorno marino son acciones fundamentales para proteger especies tan emblemáticas y necesarias como las tortugas marinas", ha señalado la directora de Marketing del acuario, María Morondo.

También ha destacado que Sea Life Benalmádena "mantiene desde hace años un firme compromiso con la conservación y recuperación de especies marinas, participando en proyectos de sensibilización, rescate y protección de tortugas marinas, así como en campañas educativas destinadas a promover hábitos más sostenibles entre la ciudadanía".

De igual modo, la entidad recuerda que "proteger las tortugas marinas es también proteger la salud de los océanos y, en consecuencia, la del propio ser humano, ya que los ecosistemas marinos generan gran parte del oxígeno del planeta y son esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático mundial".

Así, para aumentar la concienciación sobre la necesidad de reducir el plástico en nuestro consumo diario, "se va a organizar en los próximos meses la limpieza de una playa de nuestro entorno y la recogida de todo el plástico, tanto en superficie como en el fondo marino y presentarlo a la sociedad malagueña para que visualicemos todo el deterioro que se produce en los océanos con el plástico y el daño que generamos en animales tan frágiles como las tortugas", ha concluido Morondo.