Sea Life Benalmádena (Málaga), distinguida por su labor de divulgación, sensibilización y protección medioambiental

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Sea Life Benalmádena (Málaga) ha sido distinguida por la Asociación Española de Innovación Social por su labor de divulgación, sensibilización y protección medioambiental.

Esta distinción se plasma con la incorporación de un azulejo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que quedarán de forma permanente en el acuario, según han indicado en un comunicado.

El galardón que recibe Sea Life Benalmádena se engloba dentro del V Festival de Artistas por los ODS. Este Festival celebra este año su quinta edición en Benalmádena, "consolidándose como un evento cultural y social que une arte, creatividad y compromiso ciudadano en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas".

Así, a lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, el festival ha reunido a más de 70 artistas que han compartido propuestas innovadoras y sensibles, siempre con la mirada puesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Organizado por la Asociación Española de Innovación Social, una ONG que cumple 15 años este próximo diciembre y Poetopía, el festival cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Benalmádena y la colaboración en ediciones anteriores de diversas entidades.

En esta nueva cita, Benalmádena se convierte de nuevo en un espacio de encuentro cultural donde el arte se vive como motor de transformación social.

Entre las actividades del festival destaca la creación colectiva del Logo de los ODS con azulejos en técnica trecandís, que se ha realizado en distintas localizaciones de la ciudad como símbolo de unión, diversidad y construcción de un mundo más justo y sostenible.

Así, este año se instalará en el acuario de la Costa del Sol. El objetivo de esta distinción es resaltar algunos de los valores de que defiende la Agenda 2030, y en este caso conecta directamente con la labor de divulgación, sensibilización y protección medioambiental que desarrolla Sea Life.

En concreto, por un lado, el ODS 14 (Vida submarina) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) encuentran un lugar natural en la misión del acuario. Además de sus actividades en fomento de la educación ambiental y la participación ciudadana, valores que Sea Life promueve a través de sus programas con escolares, familias y visitantes.

En este caso, el mosaico que se va a instalar en Sea Life se convierte en un símbolo visual de la alianza entre arte, sostenibilidad y protección del entorno marino.

La responsable de Marketing de Sea Life Benalmádena, María Morondo, ha incidido en que "queremos agradecer a la Asociación Española de Innovación Social esta distinción. Es para todos los que hacemos Sea Life desde hace 30 años un galardón muy especial, ya que para nosotros una de las facetas más importante es la divulgación y promover la conservación del mundo marino y la protección de mares y océanos".