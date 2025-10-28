Secretaria de Estado de Agricultura reivindica en Málaga la innovación agroalimentaria como herramienta de igualdad

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, saluda al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, con motivo de la asistencia de ambos a la inauguración del foro ExpoAgritech - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado este martes en Málaga que la innovación agroalimentaria "solo tiene sentido si mejora la vida de la gente, si llega a los pueblos, a las mujeres, a los jóvenes y a quienes cada día trabajan la tierra".

Begoña García ha participado en la inauguración de la feria ExpoAgriTech 2025, donde ha reivindicado que "el progreso no puede quedarse en los escaparates o en los foros internacionales", sino que debe sentirse "en la vida real de las malagueñas y de los españoles".

En este sentido, ha defendido durante su intervención una economía innovadora "que no enriquezca solo a unos pocos, sino que mejore la vida de la mayoría".

La secretaria de Estado ha subrayado que España lidera una nueva revolución agraria basada en la digitalización, la sostenibilidad y la justicia social. "España no solo alimenta, también innova, lidera, cuida y enseña al mundo cómo producir con sostenibilidad y con orgullo", ha señalado.

Además ha hecho un llamamiento a garantizar el relevo generacional y la igualdad en el sector, tras recordar que "sin mujeres no hay pueblos, y sin jóvenes no habrá futuro en el campo".

En este sentido, ha valorado la presentación por la Comisión Europea de la Estrategia de Relevo Generacional, el pasado 21 de octubre, como una oportunidad para asegurar que "quien quiera quedarse en el campo pueda hacerlo con dignidad, con acceso a la tierra, al crédito y a la innovación".

Begoña García ha asegurado que la feria ExpoAgriTech representa "la unión entre la tecnología y la tierra, entre la inteligencia artificial y el conocimiento tradicional del campo".

LA VEGA INNOVA

También ha destacado el papel del nodo de innovación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, La Vega Innova, presente en la feria con un estand en el que se muestran soluciones tecnológicas, aplicaciones y proyectos desarrollados por las empresas emergentes.

"En La Vega Innova la innovación se toca y se vive, es conocimiento aplicado, tecnología con orgullo, innovación que mejora vidas", ha afirmado.

La secretaria de Estado ha puesto en valor el olivar 4.0, que incorpora la digitalización y tecnología en la gestión de este cultivo, al que ha definido como "una joya de nuestra esencia agraria y cultural", y ha asegurado que su modernización "es símbolo de la España que queremos dejar a las próximas generaciones".

"El campo español no es una foto en blanco y negro, sino una promesa de futuro más verde, justo, inteligente y humano", ha concluido.