Archivo - El grupo Los Secretos durante un concierto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Secretos actuarán el 25 de septiembre del próximo año 2027 en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del ciclo S!ngulares 2027, que reúne propuestas musicales de distintos géneros en los teatros municipales. El concierto combinará las canciones de su nuevo trabajo discográfico, 'Nada es como antes', con temas de su repertorio como 'Déjame', 'Ojos de gata' o 'Pero a tu lado'.

Así lo han informado desde el teatro en una nota, en la que han señalado que con 'Nada es como antes', Los Secretos vuelven a publicar un disco de estudio por primera vez desde 2019. Un nuevo trabajo compuesto después de un año alejados de los escenarios.

Aborda las relaciones personales, el amor, el desamor, las pérdidas y las dudas, así como el paso del tiempo y los cambios en la forma de entender la vida. Sus canciones reflejan el momento actual del grupo y su experiencia a lo largo de los años.

Formados en Madrid a finales de los años setenta, Los Secretos fueron uno de los grupos vinculados al nacimiento de la Movida madrileña y cuentan con más de cuatro décadas de trayectoria dentro del pop-rock español.

A lo largo de su carrera han recibido distintos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, en 2013; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2015, y el premio musical de Onda Madrid, concedido en 2020 con motivo del 35 aniversario de la emisora.

En esta nueva gira, Álvaro Urquijo estará acompañado por Ramón Arroyo, a las guitarras; Jesús Redondo, a los teclados y coros; Juanjo Ramos, al bajo y coros; Santi Fernández, a la batería, y Txetxu Altube, a las guitarras y coros. La formación presentará en directo las canciones de Nada es como antes junto a temas de sus anteriores trabajos.

Los Secretos actuarán en el Teatro Cervantes el sábado 25 de septiembre de 2027, a las 20,00 horas. Las entradas salen a la venta este jueves, 19 de noviembre, con precios de entre 22 y 70 euros, a través de los canales de venta del Teatro Cervantes y en www.teatrocervantes.com.