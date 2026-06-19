Seis heridos, entre ellos tres menores, en un accidente de tráfico en la A-7 en Estepona (Málaga)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, entre ellas tres menores, en un accidente de tráfico registrado en la noche de este pasado jueves en la A-7, a su paso por la localidad malagueña de Estepona, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 1066 minutos antes de las 22,30 horas, cuando el 112 recibió varias llamadas que alertaban de la colisión de dos turismos sentido Algeciras en la que indicaban que había heridos.

Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por la sala coordinadora, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de mantenimiento de la vía.

Los sanitarios evacuaron al Hospital Costa del Sol a los heridos. Se tratan de tres menores, dos de once y uno de 12, dos mujeres de 37 y 34 años y un hombre de 29.