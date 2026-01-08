Seleccionado 'Concienc-IA', proyecto liderado por la UMA sobre uso responsable de inteligencia artificial en educación

Archivo - Edificio principal del Rectorado de la Universidad de Málaga, UMA. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha informado de que el proyecto de investigación 'Concienc-IA' ha sido seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su desarrollo en los próximos tres años. Tiene como objetivo promover el uso responsable de la inteligencia artificial regenerativa --un tipo de IA que puede crear contenidos originales en respuesta a las indicaciones o peticiones de un usuario-- en la educación.

Así lo han señalado desde la UMA en una nota, en la que han indicado que, liderado por el grupo de I+D 'Innoeduca' y el Instituto Andaluz de Investigación en Tecnología Educativa, ambos de la Facultad de Ciencias de la Educación, 'Concienc-IA' busca analizar, diseñar y difundir marcos, recursos y orientaciones que ayuden a los docentes en formación a integrar la IA generativa de manera ética, crítica y pedagógicamente sólida, con el fin de avanzar hacia una educación "más justa, inclusiva y sostenible".

Este proyecto cuenta, además, con la participación del grupo 'EdInnovaUAM' de la Universidad Autónoma de Madrid, así como con investigadores de la Universidad de Valladolid y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Con una dotación económica de 50.000 euros, la iniciativa apuesta por la innovación educativa, la transferencia de conocimiento y el impacto real en la práctica docente, alineada con los retos actuales de la educación digital.