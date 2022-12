El semáforo ornamental de Chiquito de la Calzada felicita la Navidad en Málaga, con villancico incluido

MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El semáforo ornamental en homenaje a Chiquito de la Calzada, que desde el pasado mes de julio permanece instalado en la barriada de Echeverría de Huelin, ha sido modificado para felicitar la Navidad a los viandantes que decidan pasearse por Málaga en estas fechas.

Así, y gracias a una modificación de la placa de sonido y de la imagen, se puede ver a Chiquito con el traje de Papá Noel regalándonos su particular versión del villancico 'Los peces en el río', que combina con sus 'fistro', 'pecador', 'no puedor' o 'te da cuen'. La voz del humorista nos desea también un 'Feliz Año Nuevo a todos. No pelearse, por favor, que todo se arreglará, que está la cosa muy mala'.

Este dispositivo es fruto de la colaboración entre el Consistorio y las Escuelas Ave María, cuyos profesores y alumnos de Formación Profesional han sido los encargados también de realizar la versión navideña de este semáforo de carácter ornamental que, si bien no sirve para regular el tráfico, ayuda a mantener viva la memoria de Gregorio Sánchez, que falleció en 2017.

El Ayuntamiento de Málaga ha promovido el diseño y la ejecución y la instalación de este semáforo ornamental, tras su aprobación, por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, de una moción en la comisión de Cultura del Consistorio. Además, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), aportó 1.000 euros como ayuda a la investigación a la Fundación Ave María, así como para la compra de los materiales necesarios para su construcción.

Entre los homenajes a Chiquito de la Calazada que se han sucedido en su ciudad natal, en el mes de diciembre del año pasado se produjo la inauguración de la escultura homenaje ubicada en el parque que lleva su nombre desde el año 2004, realizada por el escultor Ramón Chaparro. La ejecución del basamento de la escultura supuso una inversión municipal de 20.000 euros.

Se unen otros, algunos a título póstumo, como la concesión de la Medalla de la Ciudad (octubre de 2018), el nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad de Málaga (octubre de 2018) y el reciente homenaje, en el cuarto aniversario de la muerte del humorista y cantaor, con la colocación de una placa del plan 'Málaga hace Historia' en el bar Chinitas. Además, fue pregonero en la Feria de Málaga de 1996.