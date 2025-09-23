La Semana de la Arquitectura de Málaga organiza una veintena de actividades para reflexionar sobre espacios habitables

La concejala de Urbanismo de Málaga, Carmen Casero, y la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, presentan la Semana de la Arquitectura. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Málaga celebrará la decimosexta edición de la Semana de la Arquitectura del 3 al 10 de octubre; un evento que reúne una veintena de actividades gratuitas de carácter cultural, como rutas y visitas guiadas a edificios explicadas por sus autores, y que tiene como fin reflexionar sobre los espacio habitables.

El objetivo es acercar la arquitectura a la sociedad, poner en valor el patrimonio arquitectónico de la provincia de Málaga y enseñar cómo los lugares que habitamos pueden mejorar nuestra vida cotidiana, han explicado este martes en la presentación de las jornadas la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara.

La programación de la Semana de la Arquitectura 2025 cuenta con la colaboración de diversas instituciones, empresas y colegiados de la entidad profesional. En la presentación, se ha dado a conocer el cartel anunciador de este año, diseñado por María Chacón Serrano, ganadora del concurso convocado por el COA Málaga.

Como en cada edición, la Semana de la Arquitectura gira en torno al Día Mundial de la Arquitectura, que este año se celebra el lunes 6 de octubre. El lema escogido por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) para esta efeméride es 'Diseño para la resiliencia' y es una llamada a los arquitectos de todo el mundo a "mirar más allá de las soluciones cortoplacistas y a adoptar enfoques que refuercen la capacidad del entorno construido para resistir, adaptarse y reconstruirse".

Compartiendo el tema y los objetivos definidos por la UIA, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) propone este año el lema 'Arquitectura que cuida' en sus distintas vertientes: arquitectura que acompaña a las personas y cuida de ellas en vivienda pública o en infraestructuras como hospitales, residencias geriátricas, museos, bibliotecas, etcétera.

También una arquitectura que "protege y conserva el patrimonio frente a la degradación de los entornos urbanos de la que advertía la Declaración de Davos en 2018"; y que protege la biodiversidad y, por ende, "la sostenibilidad del planeta en un contexto de calentamiento global y crisis múltiples".

En este sentido, la decana del COA Málaga, Susana Gómez de Lara, ha manifestado que el propósito de los arquitectos "es acercar esta manera de entender la arquitectura a la ciudadanía: una arquitectura que acompaña y cuida, que se construye desde una visión amplia y responsable".

"Una arquitectura que sabe mirar hacia atrás, preservando el patrimonio y los valores culturales, históricos y sociales que nos definen; que actúa en el presente, respondiendo a los desafíos de nuestro tiempo; y que se proyecta hacia el futuro, consciente de que las decisiones que tomemos hoy en nuestras ciudades --donde vive la mayor parte de la población-- condicionarán en gran medida la calidad de vida de las generaciones venideras y la propia salud del planeta", ha señalado.

Así, ha indicado que la Semana de la Arquitectura es una oportunidad para descubrir, compartir y reflexionar juntos sobre esta realidad. "Invitamos a la ciudadanía a participar, a mirar con otros ojos los espacios que habitamos y a experimentar cómo la arquitectura puede mejorar nuestras vidas, cuidarnos y acompañarnos en cada etapa", ha incidido.

La Semana de la Arquitectura 2025 invita a descubrir la riqueza arquitectónica y patrimonial de la provincia de Málaga a través de un amplio programa de visitas guiadas y rutas urbanas gratuitas previa inscripción. En el Centro Histórico de la capital malagueña, el público podrá sumarse a las rutas urbanas 'Paseo por la ciudad del olvido.

La evolución de la ciudad histórica en sus fachadas' con el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezua (viernes 3) y 'La muralla medieval de Málaga', conducida por el historiador Jorge Jiménez Reyes (Cultopía) (viernes 3), y visitar el Museo Jorge Rando de la mano del arquitecto José Antonio González Vargas (sábado 4).

Un año más, habrá un encuentro UrbanSketchers el sábado 4. Esta vez será en el Colegio Sagrada Familia El Monte-FESD en el centenario de su construcción. La arquitecta Marisa González Bandera guiará el recorrido urbano 'Descubre la experiencia emocional de la arquitectura a través de 5 plazas del centro de Málaga' (lunes 6).

En el Parque Tecnológico de Málaga se abrirán al público las nuevas oficinas de Airzone, con visita comentada por los arquitectos Modesto García Méndez e Isabel Amores Sánchez (martes 7). El Auditorio Eduardo Ocón se mostrará en un recorrido guiado por el arquitecto Luis Ruiz Padrón (martes 7), mientras que en Cruz de Humilladero se podrá conocer la Mezquita de Málaga con Hassan Roudani, responsable de relaciones generales (martes, 7).

También están previstas las visitas al Acueducto de San Telmo con el arquitecto Carlos Lanzat Díaz (martes 7) y al edificio Mazarí, en el barrio de El Molinillo, con los arquitectos Francisco Padilla Durán y María Martín Sánchez (martes 7). En el Puerto de la Torre se conocerá el Centro Público de Formación Profesional para el Empleo 'Remedios Rojo', acompañado por el arquitecto Antonio Bueno García (miércoles 8).

El programa también incluye la visita a la Universidad Utamed con los arquitectos Nacho Merino y Gonzalo Merino en el Parque Tecnológico (jueves 9), y a la rehabilitación de la chimenea Cros (jueves 9) con los arquitectos Ascensión Granger Amador, Ricardo González López y Ricardo González Granger.

El viernes 10 vuelven tres espacios con un lugar especial en la Semana de la Arquitectura: el Museo de Málaga, comentado por el arquitecto Ángel Pérez Mora; el Camarín de las Monjas, en El Perchel, junto al arquitecto Ignacio Dorao Morís; y la nave de Mayoral con el arquitecto Rafael Urquiza. A estas visitas se suman la que realizará el arquitecto Primitivo González al Edificio Rosalind en el Parque Tecnológico.

La programación se extiende un año más a otros municipios de la provincia. En La Cala del Moral, en Rincón de la Vitoria, los asistentes podrán conocer el Centro de envejecimiento activo 'Cohousing Senior Tartessos' con los arquitectos Julia Herrera, Carolina Rivera y Alberto Arenega (viernes 3).

En el núcleo de Torre del Mar en la localidad malagueña de Vélez-Málaga se ofrecerá una visita guiada al Club Náutico, acompañados por los arquitectos José Luis Torres, Marta Arias y Beatriz Pérez Doncel (lunes 6), mientras que en Almargen se descubrirá una vivienda social industrializada con los arquitectos Juan Carlos Arias Garnelo y Rafael González García (lunes 6).

En Torrox se visitará una notaría con las arquitectas María Vargas y Ana Baena (martes 7) y llegará también a Estepona, con una visita al Ayuntamiento (jueves 9). Asimismo, se podrá conocer una vivienda unifamiliar bioclimática de kilómetro cero con cubiertas de madera recuperada diseñada por Pablo Farrán Manzanares en La Cala del Moral (jueves 9).

Además, el Coro del Colegio de Arquitectos volverá a estar presente con el concierto 'Entre dos orillas', que se celebrará en el patio del Museo de Málaga el martes 7 a las 19.00 horas.

El edificio residencial 'Melilla 31', situado en el paseo marítimo Ciudad de Melilla en La Malagueta, recibirá la placa de la Fundación Docomomo Ibérico que acredita su valor patrimonial, tras haber sido designado por el Colegio de Arquitectos como ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna.

Obra del arquitecto madrileño Antonio Lamela (1926-2017), se construyó entre 1967 y 1971 y destaca por la agrupación vertical de viviendas, las terrazas orientadas al mar y su portal de compleja geometría en hormigón armado, vidrio y madera. El inmueble figura desde 2021 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, tras la movilización vecinal y de entidades. La colocación de la placa se completará con una visita guiada a cargo del arquitecto Carlos Lamela, hijo del autor del edificio.