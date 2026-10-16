'La Semana de la Proximidad Málaga' lleva actividades a cinco bibliotecas y dos parques desde este viernes

Archivo - Imagen de recurso de libros infantiles. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales de Málaga acogen desde este viernes y hasta el 22 de octubre distintas actividades gratuitas en el marco de la tercera Semana de la Proximidad Málaga, organizada por el Ayuntamiento a través del Área de Participación Ciudadana, con la colaboración de la Fundación Foro Nesi.

La programación incluye exposiciones, clubes de lectura, una conferencia, visitas para conocer los servicios bibliotecarios y sesiones de cuentos y animación en parques de los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín, Campanillas, Puerto de la Torre y Carretera de Cádiz.

La primera de las iniciativas, 'Conoce tu biblioteca', se ha celebrado este viernes en la Biblioteca Emilio Prados, en el distrito Este. El alumnado de diversos centros educativos de la zona han conocido las instalaciones y los servicios que ofrece este equipamiento municipal.

Los clubes de lectura se desarrollarán en tres espacios: la biblioteca Jorge Guillén acogerá el 19 de octubre, a las 17,00 horas, una sesión sobre 'Dorayaki', de Durian Sukegawa; la biblioteca Dámaso Alonso, en Ciudad Jardín, abordará 'Libre', de Lea Ypi, el día 22 a las 19,00 horas. El mismo día, la biblioteca Serafín Estébanez Calderón, en Campanillas, dedicará su encuentro a 'Hotel Savoy', de Joseph Roth, a las 18,30 horas.

El programa incluye también dos exposiciones. La Biblioteca Vicente Espinel, en Puerto de la Torre, mostrará desde este viernes al 22 de octubre 'El Quijote en Málaga', un recorrido visual por lugares emblemáticos de la ciudad convertidos en escenarios de las aventuras de Don Quijote y Sancho, a través de 15 cartelas ilustradas por Ángel Idígoras y Pachi. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas.

Por su parte, la Biblioteca Jorge Guillén acogerá 'María Zambrano, corazón de pensamiento', un recorrido formado por 14 murales con textos de Emilia García e ilustraciones de Natalia Resnik sobre la vida, el pensamiento y la obra de la filósofa malagueña. Estará abierto desde este viernes al 22 de octubre, de lunes a viernes, con un horario de 9,30 a 14,00 horas, y los lunes y miércoles también de 16,30 a 20,30 horas.

Entre las propuestas figura la conferencia 'Perchel hacia 1831', a cargo de Esteban Alcántara, presidente de la Asociación Torrijos, que se celebrará el 21 de octubre a las 18,00 horas en la Biblioteca Jorge Guillén, en el distrito Centro. La actividad, dirigida al público joven y adulto, permitirá conocer la historia de este barrio malagueño.

Además, 'Cuentos al aire' llevará sesiones de lectura y animación a los parques del Oeste, los días 19 y 21 de octubre, y al parque María Luisa, los días 16, 20 y 22, en todos los casos a las 18,00 horas.