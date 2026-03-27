Semana Santa Málaga 2026: horarios del Metro, servicio ininterrumpido y paros previstos

Archivo - El metro de Málaga durante la Semana Santa. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/JUNTA ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Málaga se prepara para recibir a una gran afluencia de turistas y devotos. En este contexto, el transporte público se convierte en un elemento clave para facilitar la movilidad por la ciudad, por lo que el Metro de Málaga adaptará sus horarios durante los días de mayor afluencia.

En concreto, el metro ofrecerá servicio ininterrumpido desde las 06,30 horas del Miércoles Santo hasta las 02,30 horas de la madrugada del Viernes al Sábado Santo, lo que supone un total de 68 horas de funcionamiento continuo. Además, este dispositivo especial con motivo de la Semana Santa incluirá la ampliación del servicio hasta las 02,30 horas durante las jornadas de Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Viernes Santo.

El suburbano adapta así tanto los horarios como los intervalos de paso de los trenes por estaciones a las necesidades de la Semana Santa, para procurar desplazamientos más cómodos y seguros al centro de la ciudad durante los días festivos, han indicado en un comunicado.

La frecuencia de paso de los trenes se fijará en un tren cada cuatro minutos y 45 segundos en las franjas de mayor demanda, y a nueve minutos y 30 segundos en las franjas de menor afluencia.

¿CUÁLES SERÁN LOS DÍAS EN LOS QUE HABRÁ PARO DEL SERVICIO?

No obstante, los paros parciales convocados el Lunes, Miércoles y Jueves Santo podrán ocasionar alteraciones puntuales en determinadas franjas horarias. En concreto, los paros parciales se producirán el Lunes Santo de 17,30 a 20,30 horas; el Miércoles Santo entre las 17.00 y las 20.00 horas; y el Jueves Santo, entre las 18,00 y las 21,00 horas. En estos intervalos, la frecuencia prevista es de siete minutos para la línea 1 y de 8 minutos y 30 segundos para la línea 2.

La estación Atarazanas, ubicada en la Alameda Principal y cerca de la calle Larios, funcionará con normalidad, es decir, será estación tanto de llegada como de acceso, salvo el Lunes y el Jueves Santo, entre las 21,00 y las 23,00 horas, en la que estará disponible solo de entrada, para que los usuarios regresen a su punto de destino.

El servicio comercial programado para estos días pretende fomentar el uso del transporte público durante estas fechas, con el fin de evitar congestiones de tráfico y hacer más agradables y seguros los desplazamientos de los ciudadanos con motivo de las salidas de los tronos de Semana Santa.

El suburbano malagueño recomienda que, en periodos de máxima afluencia, como sucede en la Semana de Pasión, los viajeros recarguen con antelación los títulos de viaje.

¿CUÁL ES EL MÉTODO DE PAGO DEL METRO?

Metro de Málaga cuenta con el sistema de validación y pago Metro Pay, que permite acceder y viajar en metro utilizando directamente una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito, tanto en formato físico como a través de dispositivos inteligentes. Además, los usuarios que se registren en Metro Pay se beneficiarán de los descuentos progresivos en vigor desde el 1 de enero de 2025.

Asimismo, el metro también reforzará, como en Semanas Santas anteriores, tanto el personal de línea como el de seguridad y vigilancia, de manera que en horario nocturno todas las unidades dispondrán de personal de seguridad. El suburbano contará con 41 vigilantes que trabajarán a turnos, tal y como se ha establecido en el plan de vigilancia diseñado para la Semana Santa.

El metropolitano malagueño recomienda que se cumplan las normas de utilización de las instalaciones, así como de las unidades de tren, y seguir en todo momento las indicaciones del personal y de seguridad.

Para atender las necesidades de los usuarios, se amplía también el horario de apertura de la Oficina de Atención al Cliente —ubicada en la estación El Perchel— que, además de atender al público el Domingo de Ramos en horario de 10,00 a 22,00 horas, el resto de los días de Semana Santa estará en funcionamiento entre las 8,00 y las 22,00 horas.

Las estaciones y paradas del metropolitano están dotadas de interfonos a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con el personal del metro ante cualquier incidencia o necesidad de información.