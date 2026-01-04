El Sercla evita 14 huelgas y la pérdida de 308.560 horas de trabajo en Málaga durante 2025

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, y la coordinadora del Sercla Málaga, Carmen Marina Vallejo Rivera, en una imagen de archivo - JUNTA

La actuación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha logrado en 2025 concluir con acuerdo 34 conflictos laborales colectivos tramitados de forma efectiva, permitiendo así evitar 14 huelgas, que suponen 308.560 horas de trabajo recuperadas en Málaga.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez Sierra, ha remarcado "la contribución de este útil instrumento de diálogo y negociación a la mejora de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en la provincia".

Las 14 huelgas evitadas en el año habrían afectado a 9.653 personas trabajadoras de empresas concesionarias, que prestan servicios públicos en distintas administraciones en los sectores de la limpieza, recogida de residuos, servicios sociales y ayuda a domicilio.

Los acuerdos alcanzados con apoyo del servicio de conciliación-mediación del Sercla han permitido avanzar en las negociaciones entre la parte social y la empresarial para solucionar sus divergencias, pactando medidas concretas relativas a la gestión de turnos de trabajo, reducción de la jornada anual de trabajo, pluses o aumento progresivo de salarios y de plantillas, entre otras cuestiones.

De enero a diciembre de 2025 se han recibido en la sede Sercla de la provincia de Málaga un total de 173 expedientes de mediación de carácter colectivo, siendo muy similar al número de expedientes durante 2024. Los expedientes presentados abarcan a 928 empresas que representan a 50.383 personas trabajadoras.

Los principales conflictos se han concentrado en sectores públicos concesionados de servicios sociales, como son los conflictos que evitaron las huelgas en los servicios de ayuda a domicilio en los municipios de Estepona y Mijas.

Entre los acuerdos más significativos durante 2025 han destacado el conflicto que evitó la huelga indefinida en la empresa que gestiona el tratamiento de los residuos urbanos en la provincia de la planta del Complejo Medioambiental de Valsequillo.

Así, han destacado también el acuerdo en la empresa pública que presta el servicio de recogida de residuos en la ciudad de Ronda, referente a la gestión de turnos en la plantilla y nuevas contrataciones, lo que evitó una huelga de tres días que afectaba a 75 personas trabajadoras.

De igual modo, se alcanzó acuerdo para el conflicto que evitó una huelga indefinida para una plantilla de 30 personas trabajadoras de la empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano en Fuengirola.

En este caso se contó con la participación del Ayuntamiento en cinco sesiones con más de 15 horas de mediación. También es significativo que el pasado 24 de noviembre se alcanzase acuerdo en el conflicto que evitó en la Empresa Malagueña de Transporte urbano en Málaga la huelga que tenían prevista los sindicatos para el día del encendido de las luces de navidad, con paros durante los días previos al periodo navideño de gran afluencia de usuarios, haciéndolo coincidir con el puente del 6 y 8 de diciembre.

El balance de 2025 concluye con un acuerdo en un conflicto del sector de Hospitales y Clínicas privados, derivado del bloqueo de negociación del Convenio de Sector en la provincia y que evitó la huelga convocada para el 1 de diciembre. Este acuerdo recogió una subida salarial para el año 2025 y el compromiso de las partes de continuar con la negociación de buena fe del convenio, solicitando para ello uno de los servicios previstos por el CARL de apoyo a la negociación colectiva, como es la Presidencia de Convenio.

Respecto a los conflictos individuales, en el año 2025 se han presentado ante el Sercla un total de 954 expedientes, habiendo aumentado ligeramente con respecto al año anterior. La provincia de Málaga aglutina el 35% de expedientes presentados en Andalucía, situándose en la primera provincia de la región en número de expedientes.

SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

El Sercla se creó en 1996 por un Acuerdo Interprofesional entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de nuestra Comunidad Autónoma.

Está adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, conformado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A), Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A) y la propia Junta de Andalucía, con integración administrativa en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución. Además, cuenta con sedes en todas las provincias andaluzas a través del apoyo material de las delegaciones territoriales de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.