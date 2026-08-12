El servicio de aerovigilancia con drones en las playas de Fuengirola realizo nueve misiones entre junio y julio

FUENGIROLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El servicio de aerovigilancia con drones de las playas de Fuengirola (Málaga) ha realizado un total de nueve misiones de rescate o auxilio a bañistas durante los meses de junio y julio, lo que contribuye al refuerzo de la seguridad del litoral durante los dos primeros meses de la temporada de verano.

En este periodo, las cuatro naves que operan la costa del municipio han acumulado 348 horas de vuelo y un total de 2.653 servicios, la gran mayoría de ellos relacionados con labores de vigilancia, control y prevención.

Desde el Ayuntamiento afirman que este dispositivo permite mantener toda la costa de Fuengirola aerovigilada y actuar de manera coordinada con el servicio de Salvamento y Socorrismo ante cualquier situación de emergencia.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, acompañada del concejal de Playas, José Sánchez, ha visitado uno de los puntos del dispositivo y ha recordado que "hace ocho años fuimos pioneros en incorporar drones para auxiliar al servicio de Salvamento y Socorrismo de nuestras playas".

"Hoy son muchas las localidades que utilizan esta tecnología, pero Fuengirola sigue siendo un referente en un sistema innovador que resulta tremendamente útil para salvar vidas en nuestro mar. Contamos con estos dispositivos en nuestras cuatro playas, de manera que toda nuestra costa está aerovigilada", ha añadido Mula.

La empresa especializada Aeromedia ha sido la encargada de prestar este servicio desde el pasado 1 de junio en cuatro puntos del litoral fuengiroleño. Desde entonces, las aeronaves han realizado 2.653 servicios y han acumulado 384 horas de vuelo.

Así, en torno al 85% de las actuaciones correspondieron a labores habituales de vigilancia y control de las zonas de baño, mientras que aproximadamente un 10% estuvieron relacionadas con misiones de carácter preventivo. Entre las actuaciones desarrolladas durante estos dos meses destacan las nueve intervenciones de rescate o auxilio a bañistas.

"Estas actuaciones, que en su mayoría se coordinan con el servicio de Salvamento y Socorrismo, son muy útiles para tomar decisiones de forma rápida y efectiva y movilizar los medios acuáticos disponibles, como la embarcación o las motos de agua. En definitiva, contribuyen a hacer mucho más seguro el baño de nuestros vecinos y visitantes", ha señalado la regidora.

La alcaldesa ha asegurado que desde el Ayuntamiento continua "reforzando la seguridad de nuestras playas con esta prestación" y puntualiza que "hay que sumar todos los medios del dispositivo de Salvamento y Socorrismo, compuesto por 55 profesionales, los agentes de la Policía Local que forman parte del servicio especial de verano y los 14 vigilantes de playa".

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

El servicio de Salvamento y Socorrismo, activo en Fuengirola desde el 1 de junio en horario de 11,00 a 20,00 horas, ha desarrollado durante estos meses un total de 686 asistencias sanitarias, 3.390 acciones preventivas, 46 intervenciones acuáticas y 2.845 servicios de accesibilidad.

El pasado año, este servicio recibió una mención especial como mejor servicio de Salvamento y Socorrismo de España por parte del organismo responsable de la concesión de las Banderas Azules.

En cuanto a las 686 asistencias sanitarias, 469 fueron por heridas leves; 148 por picaduras de medusa; nueve por lipotimias, mareos o desvanecimientos; 13 por picaduras de pez araña; seis por quemaduras; seis por golpes de calor; tres por luxaciones, y otras tres por esguinces.

Las 3.390 acciones preventivas realizadas incluyen 1.092 avisos a bañistas en corrientes balizadas; 1.213 avisos a usuarios en zonas peligrosas; 325 avisos por baño con bandera roja; 298 avisos a embarcaciones sin motor en zonas de baño; 90 patrullas dinámicas con embarcación; 65 actuaciones relacionadas con pescadores; 36 intervenciones por presencia o retirada de animales; 24 avisos por presencia de perros en zonas no permitidas y 16 actuaciones relacionadas con personas extraviadas.

Por su parte, las 46 intervenciones acuáticas, que requieren una respuesta rápida y perfectamente coordinada, se distribuyeron en 31 rescates acuáticos, nueve acciones de búsqueda, cinco ayudas y una maniobra de extracción.

Los servicios de accesibilidad han contado con un total de 2.845 servicios prestados en las cuatro playas del municipio. Por zonas, se han realizado 1.272 servicios en Los Boliches-Las Gaviotas; 1.388 en la playa de Fuengirola; 163 en la playa del Castillo, y 52 en la playa de Carvajal.

"Estos datos demuestran la importancia de contar en Fuengirola con un servicio de Salvamento y Socorrismo profesional, amplio y perfectamente preparado. Nuestro objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestras playas con las máximas garantías de seguridad, prevención y accesibilidad", ha concluido la alcaldesa.