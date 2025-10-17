Sevilla y Fuengirola (Málaga), paradas de la gira de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero

Cartel de la gira de La Oreja de Van Gogh, que vuelve a los escenarios con la celebración de su 30 aniversario - LA OREJA DE VAN GOGH

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh regresa a los escenarios con Amaia Montero como vocalista coincidiendo con el treinta aniversario del grupo. Sevilla y la ciudad malagueña de Fuengirola serán paradas andaluzas del tour 'Tantas cosas que contar', que recalará también, entre otros, en Madrid, Bilbao o Murcia.

En concreto, la gira 'Tantas cosas que contar', que será un viaje a través de los grandes éxitos del grupo, arrancará en mayo y llegará a Sevilla el 26 de junio en Live Sur Stadium, y un día después, el 27 de junio, actuarán en Marenostrum Fuengirola, en el citado municipio de la Costa del Sol.

El grupo también tocará éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero' en ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Gijón, Donostia/San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona. Las entradas saldrán a la venta el lunes, 20 de octubre, a las 12.00 horas.

'Tantas cosas que contar' es el nombre elegido para este tour que, además de ser un homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años.

Hace treinta años la ciudad de San Sebastián vio nacer a uno de los grupos más reconocidos. La Oreja de Van Gogh tocaba sus primeros acordes, componía sus primeros temas y cantaba sus primeras canciones en el local de ensayo que, tres décadas después, sigue viéndoles crecer. Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero, el grupo ha anunciado la gira.