Sevilla (Vox), ante la nueva legislatura: "Málaga merece mucho más sentido común"

Archivo - El parlamentario andaluz de Vox Antonio Sevilla en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sevilla, ha valorado este jueves el inicio de la XIII Legislatura, una nueva etapa que la formación afronta "con mucha ilusión", pero también "con una enorme responsabilidad". "Málaga merece mucho más sentido común", ha dicho.

Sevilla ha destacado que el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo "sitúa a Vox en una posición determinante para influir en las políticas que marcarán el futuro de Málaga y Andalucía". "Los malagueños y el conjunto de los andaluces decidieron que Vox sea clave en las políticas que pueden traer el cambio de rumbo que necesita Málaga", ha afirmado.

También ha asegurado que Vox asumirá esta responsabilidad "con mucha humildad", pero también "con la determinación de defender cada voto que nos han concedido los malagueños".

Al respecto, Sevilla ha subrayado en un comunicado que Vox trabajará "para trasladar al Parlamento de Andalucía las principales preocupaciones y necesidades de la provincia, manteniendo una posición firme en defensa de los intereses de Málaga y de todos los andaluces".

"Málaga merece mucho más sentido común y un Gobierno andaluz que haga una oposición frontal al Gobierno corrupto y mafioso de Pedro Sánchez", ha concluido Sevilla.