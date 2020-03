Sexta convocatoria de la Residencia de Arteducación del Museo Carmen Thyssen Málaga

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga pone en marcha por sexto año consecutivo la convocatoria de su programa 'Residencia de Arteducación MCTM' y abre el plazo para presentar los proyectos destinados a hacer partícipes a los diferentes públicos existentes en los conceptos y los procedimientos propios de la creación contemporánea.

Como en ediciones anteriores, la iniciativa está destinada a artistas-educadores, artistas, educadores, productores y agentes culturales en general, de ámbito nacional o internacional que desarrollen sus trabajos desde cualquier disciplina artística.

Desde el Área de Educación del Museo Carmen Thyssen Málaga se pretende favorecer la presencia del Arteducación en el ámbito institucional museístico, ofreciendo esta residencia abierta a creadores que quieran compartir sus campos de investigación e interés temático, así como sus procesos y metodologías de creación con una comunidad de participantes.

Se busca un perfil creador capaz de establecer una relación horizontal con el colectivo participante, dejándose influir por los intereses y bagajes de los integrantes de esa comunidad y haciéndose permeable a la reconducción de sus temáticas y procesos previstos, han informado a través de un comunicado.

La residencia consiste en el desarrollo de un proyecto de creación-educación expresamente ideado para su implementación con los grupos con los que trabaja el Área de Educación, que se desarrollará durante los meses de junio y julio en el propio Museo.

Para presentar la candidatura a la residencia se deberá enviar vía mail, a la cuenta de correo educacion@carmenthyssenmalaga.org, una breve biografía profesional, una selección de imágenes (baja resolución) de los trabajos artísticos y artísticos-educativos realizados, así como el proyecto a desarrollar con sus objetivos generales, el público al que iría destinado, un cronograma de su realización y una previsión de materiales y el equipo técnico necesario. El plazo finaliza a las 23.59 horas del próximo 26 de abril.

Cada candidato podrá presentar un único proyecto que deberá desarrollar en dos fases: investigación-conceptualización y ejecución. La jornada será parcial con un sueldo bruto mensual de 1.530 euros.

Como novedad este año, el Museo Carmen Thyssen Málaga ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Málaga (UMA) por el que se facilitaría el alojamiento a la persona seleccionada en la edición de este año si no tuviera residencia en la capital malagueña.

Para la elección final del residente se contará con un jurado experto que provisionalmente estará formado por la vicerrectora de Cultura y Deporte de la UMA, Tecla Lumbreras; el decano de la Facultad de BBAA de Málaga, Salvador Haro; la directora Artística del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno; y la educadora del Área de Educación del Museo, Elisabeth Aparicio.

EDICIONES ANTERIORES

Por otro lado, han recordado que en las pasadas convocatorias, resultaron ganadores el argentino Leandro Mosco, con su propuesta 'Los amigos invisibles', un proyecto destinado a crear lazos sociales entre artistas locales; la china Xirou Xiao, con 'Can you tell/ask me... What's the Performance Art?', en el que se perseguía pensar sobre el arte de la performance en la actualidad desde la propia performance; y el malagueño Alejandro Robles, con 'Trabajar el arte transdisciplinar', en el que se reflexionaba sobre un arte "fronterizo" que transcurre en varias disciplinas.

También la artista Pilar Soto con su proyecto 'Lugares fértiles', en el que creó un encuentro de reflexión socioambiental y experimentación artística entre el Museo Carmen Thyssen Málaga y los lugares del 'tercer paisaje' de su entorno; y el artista malagueño Ale Bravo, que puso en marcha un laboratorio transdisciplinar en el que analizaba la vinculación del cuerpo humano con la ciudad y la memoria, con el objetivo de promover el diálogo con las controversias que entretejen el espacio urbano en la actualidad a partir de la performatividad del cuerpo y el cuaderno de campo como contenedor de la imaginación.