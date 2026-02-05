El sexto ciclo Aeternum de Málaga homenajea a Eduardo Ocón y estrena una obra de Fausto Caporali

Cartel de la sexta edición del ciclo Aeternum en Málaga. - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del ciclo Aeternum, subtitulado 'Músicas sacras del mundo', homenajea desde Málaga a Eduardo Ocón en el 125 aniversario de su fallecimiento, estrena una obra del compositor italiano Fausto Caporali, hace hueco a una obra original del saxofonista y profesor malagueño Tete Leal y revisita a Haydn.

Este programa, en el que colabora la Fundación "la Caixa", se celebrará entre el 21 y el 28 de marzo en las capillas del colegio Sagrada Familia El Monte, el Cementerio Histórico de San Miguel y el Cementerio Inglés, así como en la sala Seminarios del Conservatorio Superior de Música de Málaga.

El Tete Leal Collective, el Coro de la Catedral de Málaga, la escolanía Pueri Cantores Málaga y el Ensemble Yamasuono participarán en los tres conciertos de pago del programa sacro, cuyas entradas salen a la venta este jueves a las 18.00 horas en todos los canales de Málaga Procultura por un precio único de 15 euros.

La efeméride dedicada al compositor malagueño Eduardo Ocón, en la que intervendrán diferentes ponentes y músicos, será gratuita hasta completar el aforo, han informado desde el Teatro Cervantes a través de un comunicado.

Igualmente, este jueves se ponen a disposición del público los tiques para el concierto de Tonia Rodríguez en el Teatro Echegaray el sábado 16 de mayo (20 euros) y para el estreno de la obra de teatro '¿Qué posibilidades tienes de amar a alguien en algún momento?', que se incorpora al segundo acto del 43 Festival de Teatro de Málaga y subirá el telón del Echegaray el viernes 22 y sábado 23 de mayo (24 euros).

El VI Aeternum comienza el sábado 21 de marzo en la capilla del colegio El Monte con 'Omnia sonus', un viaje sonoro hacia lo esencial, un espacio concebido por Tete Leal donde lo ancestral y lo contemporáneo dialogan a través de la voz, la polifonía coral y la creación musical actual.

El Tete Leal Collective, en el que además del saxofonista y flautista malagueño figuran el pianista Jose Carra, Alejandro Lévar en el aparataje electrónico y Ramón López en la batería y percusión clásica, presentará con el apoyo del Coro de la Catedral de Málaga y la escolanía Pueri Cantores Málaga un repertorio de composiciones originales que parten de la tradición coral y que se enriquecen y transforman mediante la improvisación, la electrónica y los timbres del jazz y la música contemporánea.

El domingo 22 Pueri Cantores Málaga interpretará por vez primera la partitura con la que el organista y compositor italiano Fausto Caporali ha musicado 'El cantar de los cantares', libro del Antiguo Testamento que establece continuas comparaciones entre el amor conyugal y el amor divino.

Caporali, en la actualidad titular del órgano de la catedral de Cremona y de la cátedra de órgano y de canto gregoriano en el Conservatorio de Milán, trata de acercar este mensaje universal a través de una música que combina tradición e innovación. Antonio del Pino dirigirá a Pueri Cantores Málaga en este estreno absoluto, que tendrá como marco la capilla del Cementerio Histórico de San Miguel.

El 125 aniversario del del fallecimiento de Eduardo Ocón (1834-1901) se recordará el jueves 26 en una cita en la que se reflexionará sobre el alcance de su obra y se escucharán varias de sus composiciones.

La sala Seminarios del Conservatorio Superior de Música acogerá el acto, presentado por el director del centro, Javier García Moreno, moderado por Antonio del Pino y en el se escucharán las ponencias de los musicólogos María Ruiz Hilillo, Cecilia Platero Navas, José David Guillén y Juan Ignacio Fernández Morales, quien también interpretará al piano 'En la playa (Barcarola)'.

El recital también incluirá las transcripciones para sexteto de otras obras de Ocón, 'Recuerdos de Andalucía. Bolero de concierto y Mazurca', que interpretarán Alberto Alcedo (piano), David Barea y Eugenia Evtimova (violines), Sofía Higueras (viola), Lidia Rguez. Pintor (violonchelo) y María Alcázar (contrabajo).

Aeternum concluirá el sábado 28 de marzo en el Cementerio Inglés con 'Las siete últimas palabras de Nuestro Salvador en la Cruz', obra de Haydn que interpretará el Ensemble Yamasuono en la que probablemente sea su versión original.

María Vizcaíno (violín), Veliana Alexandrova (violín), Pablo Silvestre (viola) y Mauricio Yamamoto (violonchelo) recrearán esta versión para cuarteto en un espectáculo con la proyección de diapositivas de la Semana Santa de Málaga de los años 80, realizadas por el conocido cofrade malagueño Antonio Pino.

Con este ciclo, que nació el año 2021 como un escaparate a las músicas sacras del mundo en fechas cercanas a la Semana Santa, los teatros municipales de Málaga amplían sus horizontes musicales. Además, Aeternum refuerza y completa la programación de la llamada música clásica de estos escenarios.

OTRAS PROPUESTAS EN EL ECHEGARAY

Por otro lado, Tonia Rodríguez se incorpora a la programación del Teatro Echegaray para presentar el sábado 16 de mayo su disco 'Sueños cantados', integrado por temas escritos por ella en la tradición de la fusión entre pop y jazz, así como su nuevo single, 'La mañana'.

La cantante y compositora malagueña estará acompañada por Daniel Andrades a los teclados, Manuel Olmo a los vientos y guitarra eléctrica, Jorge Blanco en el bajo y Ramón López a la batería, han asegurado en la nota.

Aprovechará para interpretar versiones de diferentes canciones que han marcado su trayectoria personal y musical, y enriquecerá su concierto con la participación de Vanesa Ramírez, bailaora que dará vida con sus movimientos a algunos de sus temas.

Asimismo, Norberto Rizzo dirigirá el estreno de la comedia negra '¿Qué posibilidades tienes de amar a alguien en algún momento?', en el segundo acto del 43 Festival de Teatro de Málaga. María Benítez y Rubén del Castillo darán vida al texto de Carlos Zamarriego en una producción de la compañía de Rizzo, NR Producciones, que abrirá las puertas del Echegaray el viernes 22 y sábado 23 de mayo.

Esta es una obra sobre el amor, el control y los algoritmos "que lanza una pregunta inquietante: ¿cuánta vida estamos dispuestos a entregar por creer que podemos predecirla?". En ella, una pareja vive una rutina perfecta y aparentemente feliz hasta que descubre una comunidad online capaz de anticiparlo todo, incluso lo más íntimo.