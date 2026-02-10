Archivo - Sierra de las Nieves se posiciona en Utrecht como destino europeo de referencia en turismo activo y sostenible - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES - Archivo

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sierra de las Nieves refuerza su proyección internacional como destino de turismo activo y sostenible con su presencia en la feria Fiets en Wandelbeurs, el mayor evento europeo especializado en senderismo y cicloturismo, que se celebra anualmente en Utrecht (Países Bajos).

Se trata de un escaparate estratégico para conectar con uno de los mercados emisores más sólidos y concienciados de Europa en turismo de naturaleza, han señalado desde la Mancomunidad en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de Sierra de las Nieves y alcalde de Istán (Málaga), José Miguel Marín, ha subrayado que "la promoción internacional del destino no tiene sentido si no va de la mano de nuestras empresas locales, que son las que generan empleo, fijan población y trasladan al visitante la verdadera identidad de Sierra de las Nieves".

De igual modo, Marín ha destacado que la presencia en Utrecht "responde a una estrategia clara de posicionamiento en mercados que valoran la sostenibilidad, el respeto al medio natural y las experiencias auténticas, justo el modelo turístico por el que llevamos años trabajando desde la Mancomunidad".

"Nuestro objetivo no es crecer en volumen, sino en calidad. Queremos un turismo que entienda dónde está, que respete el Parque Nacional y que contribuya al desarrollo equilibrado de nuestros municipios", ha incidido José Miguel Marín.

La participación de Sierra de las Nieves en este foro internacional se articula a través de una propuesta conjunta en la que tienen un papel protagonista empresas especializadas del propio territorio, referentes en ecoturismo, deporte en la naturaleza y experiencias interpretativas.

Entre ellas se encuentran Aventúrate Sierra de las Nieves (Tolox), dedicada a actividades de montaña, barranquismo y vías ferratas; Sierra de las Nieves by Bike (Alozaina), especializada en alquiler de e-MTB y rutas autoguiadas; Actividades en Sierra de las Nieves (Parauta), un proyecto familiar de ecoturismo ligado al Parque Natural; RF Natura (Ronda), centrada en la interpretación botánica y los bosques de pinsapo; White Village Tours (Ronda), con rutas guiadas de senderismo y cicloturismo por los pueblos blancos; EscapaT (Alozaina), agencia de viajes experienciales; y el Camping Sierra de las Nieves (Yunquera), como base de actividades y alojamiento sostenible.

Así, han valorado que todas ellas representan un modelo de turismo vinculado al territorio, de bajo impacto ambiental y con un alto grado de profesionalización, alineado con los valores que demanda el visitante neerlandés: autenticidad, seguridad, contacto directo con la naturaleza y conocimiento del entorno.

El informe de análisis de la Fiets en Wandelbeurs confirma que el perfil del visitante es mayoritariamente un viajero experimentado, con alta capacidad de gasto, que planifica sus vacaciones con meses de antelación y que busca destinos no masificados, bien gestionados y con infraestructuras adecuadas para el senderismo y el cicloturismo, incluidos los recorridos adaptados a bicicletas eléctricas.

En este sentido, Sierra de las Nieves parte con una posición competitiva destacada: una red de senderos y rutas BTT en expansión, un patrimonio natural único --con los bosques de pinsapo como emblema--, pueblos blancos con identidad propia y una localización estratégica entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, a menos de una hora del aeropuerto internacional de Málaga.

La presencia de Sierra de las Nieves en Utrecht se consolida así como una acción clave dentro de su estrategia de sostenibilidad turística, reforzando su imagen como uno de los grandes destinos de naturaleza del sur de Europa y situando a sus empresas locales en el centro del relato promocional.

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por la Unión Europea a través de fondos Next Generation EU --Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España-- Plan de Recuperación