La diputada provincial Sagrario Molina junto al alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, durante la presentación de Mercado del Queso Artesano - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Sierra de Yeguas celebra del 27 al 29 de noviembre la primera edición de su Mercado del Queso Artesano en la plaza de Andalucía.

El evento, que cuenta con el impulso de la Diputación Provincial de Málaga, reunirá a queserías procedentes de todo el territorio nacional, según han anunciado la diputada provincial Sagrario Molina junto al alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez; y los organizadores del evento, durante la presentación del cartel y de la programación de esta cita que contempla degustaciones, maridajes, música y actividades para todos los públicos.

Molina ha destacado la importancia de apoyar al sector agroalimentario de la provincia que, además, contribuye a la dinamización y la promoción de los municipios de interior.

PROGRAMACIÓN

El alcalde, por su parte, ha explicado que la programación arrancará el viernes 27 por la tarde con tres catas. La primera, a las 18,00 horas, estará dedicada a los quesos frescos de cabra de Gala Gourmet de Cártama.

A las 19,00 horas será el turno de El Señorío de Monesterio de Badajoz, con un queso sudado de cabra maridado con vino verdejo. La jornada terminará con una degustación de queso Mahón-Menorca curado de la quesería S'arangí, a las 20,00 horas.

El sábado concentrará buena parte de la actividad gastronómica. Por la mañana habrá catas de queso castellano con vino de la Denominación de Origen Rueda, a cargo de Campoveja, y una propuesta de la quesería local Los Barrancos.

Por la tarde se sucederán los maridajes de queso San Simón da Costa con albariño, queso de cabra payoya con manzanilla de Sanlúcar y queso de los cortijos con cerveza artesana. La jornada estará amenizada por las actuaciones del Grupo de Baile Flamenco Belén Vela y el concierto de José Honorato.

El mercado concluirá el domingo 29 con un taller de degustación de quesos y una cata de productos de Aracena acompañados de vino de naranja del Condado de Huelva, organizada por la quesería Monte Robledo.

Los más pequeños también tendrán su espacio durante el fin de semana. El viernes y el sábado podrán disfrutar de múltiples atracciones entre las 17,00 y las 19,00 horas.

El domingo habrá sorteos directos mediante la App digital Sorteo Kapikúa, para dinamizar las compras que realicen en el mercado, con vales descuento para adquirir productos de las queserías, merchandising de Vente a Freír Espárragos (marca turística de la localidad) y libros de temática relacionada con el municipio de Sierra de Yeguas.

Por último, han valorado que, con esta primera edición, el Ayuntamiento "quiere reforzar la presencia del queso artesano en la oferta agroalimentaria de Sierra de Yeguas y del territorio de Guadalteba". La iniciativa se suma al trabajo del municipio para impulsar este sector y a su vinculación con la European Cheese Route (ruta europea del queso).