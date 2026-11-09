Siete bodegas de Sabor a Málaga exponen sus vinos en Experiencia Verema Sevilla - DIPUTACIÓN

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga, la marca promocional de apoyo al sector agroalimentario de la Diputación Provincial, ha viajado este lunes hasta la capital hispalense junto a siete bodegas malagueñas para participar en la novena edición de Experiencia Verema Sevilla.

El encuentro ha tenido lugar en el Hotel Alfonso XII, donde se ha contado con un 'showroom' de 350 metros cuadrados en el que las empresas malagueñas, reconocidas y galardonadas en diversos certámenes nacionales e internacionales, así como en las distintas ediciones de los Premios 'Sabor a Málaga' a los mejores vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga, han dando a conocer medio centenar de vinos, con denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga, ante más de un millar de expertos del sector vitivinícola y la restauración.

Hasta Sevilla se ha trasladado la diputada provincial Salomé Hidalgo, quien ha subrayado la relevancia del sector vitivinícola como uno de los pilares del desarrollo económico, social y gastro-turístico de la provincia, y quien ha puesto de relieve la "personalidad de los vinos malagueños" así como la fortaleza de las bodegas locales, "en una apuesta por la tradición y la innovación, junto a su extraordinaria calidad".

El evento, punto de encuentro entre profesionales y amantes del vino, ha contado igualmente con una cata maridada comentada con un aforo de 50 personas, enmarcada en la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica, y donde las bodegas malagueñas participantes han tenido la oportunidad de dar a degustar sus vinos y narrar a los asistentes su dilatada trayectoria como empresas viticultoras y su artesanal modo de elaboración, desde vinos blancos a tintos, rosados y dulces.

Una labor que aúna conocimiento tradicional junto a innovación y que les ha permitido alzarse con diferentes galardones dentro del mundo del vino.

Las bodegas de Sabor a Málaga participantes en esta edición de Verema Sevilla han sido Huerto de la Condesa, Los Frutales, Jorge Ordóñez, Lunares, Málaga Virgen, Kieninger y Bodega A. Muñoz Cabrera, que han mostrado su amplio catálogo de vinos y en el que se distingue la variedad y riqueza vinícola de diversos municipios de la provincia, como son Fuente de Piedra, Moclinejo, Ronda, Vélez-Málaga.

CATA MARIDAJE SABOR A MÁLAGA A primera hora de la mañana de este lunes, Sabor a Málaga ha ofrecido una cata maridada diseñada por el chef Sergio Garrido, quien junto su equipo ha configurado una propuesta que hace honor a los productos y la cultura culinaria de la provincia de Málaga en el marco de Málaga, como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027.

La iniciativa ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre el sector agroalimentario y el vitivinícola, así como la capacidad de la gastronomía para convertirse en escaparate de la excelencia de los productos locales.

La cata maridada ha dado comienzo a las 11,00 horas y el exclusivo menú ha estado compuesto por siete pases, en el que cada elaboración ha encontrado su armonía con los vinos de distintas bodegas malagueñas, configurando así un recorrido por los sabores, productos y paisajes de la provincia.

La experiencia ha comenzado con un aperitivo bajo el nombre de 'Sabor a Málaga desde la Costa', que ha unido el molletito antequerano, jamón 100% ibérico de castaña Alto Genal, quesos de cabra galardonados en la provincia y una degustación de aceites de oliva también reconocidos por su calidad. Esta primera propuesta se ha acompañado del vino Los Cipreses Rosado, de Bodega Huerto de la Condesa.

El recorrido gastronómico ha continuado con un pastel de sardinas al espeto con pimientos asados y cebolla caramelizada, armonizado con el Blanco de Uva Tinta, de Bodega Los Frutales. Seguidamente se ha servido un ajoblanco de almendra de Cártama, acompañado de caviar de miel de caña y queso fresco, que ha encontrado su maridaje en Botani Moscatel Old Vines, de Bodegas Jorge Ordóñez & Co.

La entrada fría ha sido un tartar de salchichón de Málaga con perla de aguacate de la Axarquía y mini brotes tiernos, acompañado del tinto Lunares, de Bodegas Lunares. Por otra parte, la entrada caliente ofrecida ha sido una elaboración de gamba y peregrina malagueña con ensalada de algas, armonizada con Marbella Blush Rosé, de Bodegas Málaga Virgen.

Como plato principal, el menú ha incorporado un mini taco de chivo lechal malagueño asado al carbón sobre migas de Mollina, una propuesta que reivindica dos productos emblemáticos de la gastronomía provincial y que se ha acompañado del vino Maxx, de Bodega Kieninger.

El broche dulce ha partido de un postre titulado 'Homenaje al Valle del Guadalhorce', con una tarta de limones de Álora, migas de algarroba, chocolate y naranja de Pizarra. Una creación que vuelve a poner el foco en la riqueza agrícola de la provincia y que se ha armonizado con el vino Piamanter, de Bodega A. Muñoz Cabrera.

A través de esta iniciativa, la Diputación de Málaga, mediante Sabor a Málaga, ha continuado trabajando para dar visibilidad a los productores, empresas agroalimentarias y bodegas de la provincia, así como la calidad, diversidad y singularidad de los productos malagueños, favoreciendo su promoción en espacios de referencia, como es Verema Sevilla, y generando nuevas oportunidades de comercialización y posicionamiento.

Sabor a Málaga ha participado desde 2016 en un total de 24 Experiencias Verema recorriendo distintos puntos del panorama nacional, además de estar presente en Sevilla (última vez en 2024), también ha promocionado los vinos malagueños en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Valencia, Madrid, Barcelona, Marbella o Bilbao, procurando incidir entre consumidores aficionados, usuarios de la Comunidad Verema, distribuidores, periodistas y restauradores.