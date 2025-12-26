Silencio y dolor en Alhaurín el Grande (Málaga) tras la muerte de dos novios adolescentes en un incendio en una casa

Alhaurín el Grande guarda un minuto de silencio tras la muerte de dos novios adolescentes en el incendio de una vivienda. - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Alhaurín el Grande ha guardado silencio este viernes como muestra de dolor y recuerdo tras la muerte este pasado 25 de diciembre de dos novios adolescentes, chico y chica de 15 y 16 años, que fallecieron en un incendio registrado en una vivienda del casco urbano de la localidad. Durante esta jornada se mantiene un luto oficial decretado por el Ayuntamiento, en cuya puerta el alcalde, ediles y vecinos se han concentrado para guardar un respetuoso minuto de silencio en señal de duelo.

El regidor de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ha señalado a Europa Press, que el pueblo vive con dolor estos momentos "porque son dos menores, 15 años, muy jóvenes para irse y también evidentemente a ese dolor se suma la fecha tan señalada en la que se ha producido y las condiciones o las circunstancias tan dramáticas en las que han surgido esos dos fallecimientos".

El primer edil ha acompañado este pasado jueves a las familias de los dos adolescentes: "Hablé con ellos y en estos momentos es muy difícil encontrar las palabras. Se les ha brindado todo el apoyo, evidentemente, del Ayuntamiento, también apoyo psicológico. Y yo también quiero respetar ese derecho de las familias a la intimidad y a guardar ese luto con sus seres queridos sin ser demasiado invasivos".

Según explica el alcalde, Rebeca y Juan Antonio eran "una parejita de novios" en este pueblo del Valle del Guadalhorce "donde todos somos conocidos": "Evidentemente ellos eran conocidos por su juventud, sus compañeros de instituto, y también por sus actividades, ya que eran miembros activos de la banda de música de Los Moraos. Sus familias también son conocidas", ha expuesto.

Cabe recordar que la Guardia Civil mantiene abierta una investigación en torno al incendio en el que murieron los jóvenes para dilucidar las circunstancias en las que sucedió el mismo. Fuentes del cuerpo armado no han ofrecido más datos en tanto que no se conozccan las autopsias y posibles causas del fallecimiento de las víctimas.

Varios vecinos alertaron el pasado jueves, 25 de diciembre, en torno a las 08.00 horas cuando una casa se incendió en la calle San Rafael de Alhaurín el Grande con personas en su interior.

La sala coordinadora del Servicio de Emergencias 112 alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar confirmaron que dos jóvenes adolescentes de 15 y 16 años, chico y chica, fallecieron en este suceso. Además, la vivienda de dos plantas quedó gravemente dañada por el incendio, llegando a colapsar el techo.