Sindicato Médico de Málaga muestra su apoyo a sanitarios de Ceuta: "Urgencias necesita el triple del personal actual"

Concentración del Sindicato Médico de Málaga en apoyo a los sanitarios en Ceuta. - SINDICATO MÉDICO DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Málaga (SMM), con el apoyo del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), se ha concentrado este jueves a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga para mostrar su solidaridad con los profesionales sanitarios de la ciudad autónoma de Ceuta y reclamar refuerzos en las plantillas ante el incremento de la demanda asistencial en la ciudad autónoma.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ha señalado en declaraciones a los medios que la movilización pretende mostrar el apoyo a "nuestros compañeros sanitarios y médicos" que, a su juicio, están afrontando una situación de "abandono" por parte del Ministerio de Sanidad.

Martín ha reclamado que se refuercen los recursos sanitarios en Ceuta al considerar que el aumento de la demanda asistencial no se ha acompañado de un incremento suficiente de las plantillas. En este sentido, ha apuntado que las urgencias deberían contar con "por lo menos el triple o cuádruple" de efectivos para poder atender la situación que se está produciendo en la ciudad.

El representante sindical ha mencionado, entre las situaciones que estarían llegando a los servicios de urgencias, casos de "infecciones, varicela, agresiones y heridas por arma blanca", y ha defendido que los profesionales sanitarios en Ceuta necesitan contar con los recursos necesarios para atender esta demanda "sin explotar ni sacrificar más al personal que hay allí".

Preguntado por el número de profesionales que deberían integrar las plantillas sanitarias de Ceuta ante el incremento de población atendida, Martín ha señalado que corresponde a las administraciones competentes realizar ese cálculo y ha criticado que las cifras de personas presentes en la ciudad hayan variado en función del momento.

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Martín se ha referido también a la huelga prevista por los profesionales sanitarios de Ceuta y que, según ha explicado, finalmente tuvo que ser suspendida debido a que no se fijaron los servicios mínimos con la antelación necesaria.

El presidente del SMM ha criticado que el Ministerio de Sanidad no estableciera los servicios mínimos 24 horas antes de la convocatoria, al considerar que esta circunstancia dejó a los trabajadores sin el marco necesario para ejercer el derecho de huelga con las correspondientes garantías.

Asimismo, ha calificado de "ilegal" la actuación del Ministerio que dirige Mónica García, al que ha acusado de "insultar al personal" sanitario.