Sonsoles Ónega recibe en Málaga el Premio Internacional Manuel Alcántara por su trayectoria periodística

Entrega del Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista Sonsoles Ónega ha recibido este miércoles el Premio Internacional Manuel Alcántara por su trayectoria profesional en el ámbito del Periodismo y la Comunicación; mientras que el galardón 'Periodistas Jóvenes' ha distinguido el reportaje multimedia de Livia Drusila Castro, titulado 'El tren de la muerte: así es el viaje de los migrantes de México a EEUU pese a la amenaza de Trump'.

El acto se ha celebrado en la Universidad de Málaga (UMA), institución que convoca el galardón, junto a la Fundación Manuel Alcántara y al Diario Sur, y ha contado con la vicerrectora de Cultura de la UMA, Rosario Gutiérrez; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; el subdirector de dicho diario, Juan Cano, y el catedrático Juan Francisco Gutiérrez, secretario del jurado.

Ónega, quien ha participado en la ceremonia telemáticamente, ha agradecido el reconocimiento y ha recordado a las personas que la han ayudado durante su carrera, especialmente a las mujeres. Asimismo, ha animado a los jóvenes periodistas a no desfallecer en un oficio que ha definido como "duro, difícil y mal pagado" y ha advertido de la importancia de no "confundir velocidad con verdad".

En este sentido, ha defendido "la necesidad de tomarse tiempo para ser fieles a la realidad" y ha animado a los nuevos profesionales a "no sustituir los periódicos por las redes sociales".

El jurado ha destacado sus más de dos décadas de trayectoria, así como su "rigor, versatilidad y capacidad" para trasladar a formatos televisivos de gran audiencia herramientas propias del periodismo como la entrevista, la búsqueda de contexto, la conversación con protagonistas de la actualidad y la explicación de asuntos complejos.

La carrera de Cristina Ónega también incluye trabajos en radio, documentales como '15M, ¿generación perdida?' y una trayectoria literaria paralela.

Por su parte, la modalidad de 'Periodistas Jóvenes' ha reconocido a Livia Drusila Castro por el reportaje multimedia editado en Diario Público, en el que aborda el viaje de migrantes por México a bordo de 'La Bestia', el tren de mercancías utilizado por personas que intentan llegar a Estados Unidos.

El jurado ha valorado el trabajo de Castro por su "sobresaliente potencia narrativa y el valor humano de sus piezas documentales", así como la combinación de texto, fotografías y una producción audiovisual de 20 minutos, que considera "un ejemplo de reporterismo multimedia".

También han subrayado que recoge las historias de personas que atraviesan México en su intento de alcanzar Estados Unidos y aborda los peligros de la ruta, entre ellos secuestros, violencia, desapariciones y condiciones extremas, además de las consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.

El trabajo incorpora asimismo la labor de 'Las Patronas', grupo de mujeres que presta ayuda, alimentos y refugio a migrantes que atraviesan México.

Castro está especializada en reportaje documental y narrativas audiovisuales con enfoque social y de derechos humanos: ha cubierto sobre el terreno asuntos políticos y migratorios en México, Cuba, Chile y el Sáhara Occidental y actualmente reside en Ciudad de México, donde trabaja como productora y realizadora de RTVE para Centroamérica.

Con estas dos modalidades, el Premio Internacional Manuel Alcántara mantiene las dos vertientes destinadas a reconocer tanto una trayectoria profesional consolidada como el trabajo de periodistas jóvenes y contribuir así a preservar el legado del periodista y escritor malagueño, ha concluido el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza.