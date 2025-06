Starlite Occident Marbella 2025: Will Smith y Marc Anthony lideran un cartel que comienza este viernes con Emilia

MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Marbella acoge desde este viernes, 13 de junio, y hasta el 30 de agosto el ciclo de conciertos Starlite Occident, que ofrecerá más de 50 noches de música en directo, gastronomía y DJ sessions. El cartel incluye artistas de la talla de Will Smith, Nathy Peluso y Marc Anthony, entre otros, y dará comienzo este viernes con el concierto de la artista argentina Emilia.

La XIV edición del festival contará con una variada programación musical a lo largo de los meses de junio, julio y agosto. Según detalla la organización en su página web, consultada por Europa Press, la agenda de conciertos dará inicio este viernes con la actuación de Emilia, seguida por Duki el sábado. Nathy Peluso se presentará el día 20, y Kool & The Gang cerrará la programación de junio el día 27.

El mes de julio arrancará con Gente de Zona el día 2, seguido por Marc Anthony los días 3 y 4, Raphael el 5, Europe el 8, Duran Duran el 9, Seal el 10, Gilberto Santa Rosa el 11, Gemeliers el 12, Fito Páez el 14, Pet Shop Boys el 16, Erreway el 17, Jhayco y DJ Nano el 18, The Script el 19, Scorpions el 21, UB40 feat. Ali Campbell el 22, Miguel Bosé los días 23 y 24, Il Divo el 25, Will Smith el 26, The Beach Boys el 28, Zaz el 29, The Kooks el 30 y Ana Belén el 31.

La programación continuará en agosto con Rels B el día 1, seguido por Natalia Lafourcade y Valeria Castro el día 2, Santana el 3, Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes y Walls el 4, Tom Jones el 5, Clean Bandit el 6, y una doble actuación el día 7 con Hermanos Martínez y Guitarricadelafuente. Amaral actuará el día 8, y Texas hará lo propio el día 11.

Posteriormente actuarán Beret y Oro Viejo by DJ Nano el 12, Los Secretos el 14, Carolina Durante el 15, Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos el 16, Siempre Así el 19, Alejandro Fernández el 20, India Martínez el 21, Tomatito e Israel Fernández el 22, y Fangoria junto a Nancys Rubias el 23. Al Bano y Romina Power se presentarán el 27, mientras que Camilo cerrará el cartel con dos conciertos los días 28 y 29 de agosto.

Desde la organización han añadido que el festival boutique fusiona a "su atmósfera íntima y exclusiva y la mejor tecnología sonora, con las impresionantes dimensiones de su escenario, se trata del escenario fijo más grande de España, y entre los primeros del mundo en un entorno natural, para ofrecer en cada concierto una experiencia musical en vivo incomparable y única en el mundo".

Asimismo, cada noche, tras los conciertos, el festival transforma su espacio Sessions en un gran club al aire libre, que acoge DJ sets, after parties y actuaciones en directo.