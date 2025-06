Arranca la próxima semana Starlite Occident con más de 50 noche de música

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Marbella acogerá del 13 de junio al 30 de agosto Starlite Occident, que "vuelve a ser el epicentro cultural del verano" con más de 50 noches de conciertos, gastronomía y DJ Sessions.

Estrellas nacionales e internacionales se dan cita este verano en la XIV edición en Marbella. Entre los artistas confirmados están Duki, Emilia, Scorpions, Duran Duran, Gente De Zona, Nathy Peluso, Kool & The Gang, Marc Anthony, Raphael, Seal, Europe, Gilberto Santa Rosa, Erreway, Amaral, Pet Shop Boys, Alejandro Fernández, Miguel Bosé, Will Smith, The Beach Boys, The Kooks, Rels B, Jhayco, Santana, Tom Jones, y Camilo.

Starlite Occident ofrece "una experiencia inmersiva" que trasciende el concepto tradicional de festival, "combinando conciertos íntimos de estrellas que llenan estadios, una propuesta gastronómica de primer nivel y vibrantes DJ Sessions".

Desde la organización han añadido que el festival boutique fusiona a "su atmósfera íntima y exclusiva y la mejor tecnología sonora, con las impresionantes dimensiones de su escenario, se trata del escenario fijo más grande de España, y entre los primeros del mundo en un entorno natural, para ofrecer en cada concierto una experiencia musical en vivo incomparable y única en el mundo".

Asimismo, cada noche, tras los conciertos, el festival transforma su espacio Sessions en un gran club al aire libre, que acoge DJ sets, after parties y actuaciones en directo.