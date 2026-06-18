Starlite Occident Marbella (Málaga) arranca este viernes su 15 aniversario con actuaciones hasta septiembre

Cartel de actuaciones de Starlite Marbella 2026 - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Starlite Occident Marbella, que tiene lugar en el citado municipio malagueño de Marbella, inicia este viernes una de las ediciones "más especiales de su historia". El festival celebra este verano su 15 aniversario reafirmando su posición como uno de los grandes referentes internacionales de la música en directo y ampliando su calendario hasta la primera semana de septiembre.

Este año, la cita reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional, según han afirmado desde la organización del festival en un comunicado de prensa.

Por el escenario de Starlite Occident Marbella pasarán artistas de la talla de Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Ozuna, Anastacia, Yandel, Manuel Turizo, Danny Ocean, Grupo Frontera y Elvis Crespo.

Así como Gente de Zona, Mora, Elena Rose, Rosario, Vanesa Martín, Malú, Love of Lesbian, Taburete, Delaossa, Iván Ferreiro, Estrella Morente o Yerai Cortés, entre otros muchos.

Tras más de dos meses de programación musical, cultural y de ocio, el recinto de la Cantera de Nagüeles prolongará su actividad con la celebración de los Premios Juventud el jueves 3 de septiembre, un acontecimiento histórico que llevará por primera vez fuera de América, en sus 23 años de trayectoria, el prestigioso show musical de TelevisaUnivision.

Bad Bunny, Shakira o Karol G fueron los grandes ganadores de 2025 en esta cita internacional que próximamente anunciará sus nominaciones. Así, los Premios Juventud se suman a otros grandes hitos de la temporada, entre ellos la Gala Starlite Occident, uno de los eventos solidarios más relevantes del verano español.

Quince años después de su nacimiento, Starlite Occident Marbella continúa "evolucionando sin perder la esencia que lo ha convertido en un modelo único dentro de la industria": conciertos en un entorno natural incomparable, cercanía entre artistas y público, una cuidada propuesta gastronómica y una experiencia integral que se prolonga hasta el amanecer.

Un formato diferencial que ha situado a Marbella entre los grandes destinos culturales y experienciales del verano europeo. Desde su creación, el festival ha reunido a más de 350.000 asistentes cada edición, cerca de la mitad de ellos internacionales, consolidándose como un importante motor económico, turístico y cultural para Marbella, la Costa del Sol y Andalucía.

La edición de 2026 estará marcada por la celebración de este 15 aniversario, una ocasión para poner en valor el legado construido por Starlite Occident Marbella durante más de una década y media y, al mismo tiempo, proyectar su futuro con nuevos hitos internacionales.

La llegada de los Premios Juventud a Marbella supondrá un nuevo impulso para la proyección global del festival y reforzará el posicionamiento de Andalucía como uno de los grandes escenarios de la industria musical y del entretenimiento en el mundo. Las entradas para toda la programación de Starlite Occident Marbella están disponibles en su web oficial.