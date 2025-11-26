Subdelegación en Málaga celebra 50 años en libertad con un concierto en la UMA entre otras actividades culturales

La Subdelegación del Gobierno celebra los 50 años en libertad con un concierto en la Universidad de Málaga. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Málaga celebra los 50 años en libertad con un concierto en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga (UMA), en el que la música urbana será protagonista, dentro de un programa de actividades que combina memoria, cultura, reflexión y participación ciudadana.

En colaboración con Ser Málaga y los 40 Urban Party, este 27 de noviembre actuarán el grupo Lérica y al artista Guarino, en un evento que contará también con una sesión especial del DJ y presentador Ramsés López 'El faraón', han informado desde dicha institución en una nota.

La cita comenzará a partir de las 19.00 horas y tendrá entrada libre, lo que convierte este evento "en una oportunidad irrepetible para disfrutar de la música en directo", han asegurado. La Asociación AVOI será la encargada de instalar una barra solidaria cuya recaudación será a beneficio de este colectivo.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que "esta conmemoración se desarrolla en el marco del cincuentenario del inicio del proceso que permitió a España recuperar la libertad y consolidar la democracia".

De este modo, con motivo de este aniversario, el subdelegado ha puesto de relieve "la importancia de reconocer el camino colectivo que ha marcado el desarrollo social, cultural y democrático del país".

Salas ha invitado a los malagueños y malagueñas, y en especial a los universitarios a participar tanto en el evento de este jueves en el Jardín Botánico de la UMA como en el resto de actividades programadas con motivo de la iniciativa estatal 'España en Libertad. 50 años', impulsada por el Comisionado Especial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y respaldada por un comité científico integrado por especialistas de prestigio.

Junto al evento en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, se han programado actividades en ocho institutos de Málaga y en la Librería Rayuela, en los que está previsto que participen escritores, fotógrafos, periodistas y cineastas que tendrán encuentros con estudiantes, miembros de las AMPAS, personas mayores de diferentes barrios de la ciudad y otros colectivos.

En concreto, este miércoles se ha programado el encuentro con la escritora Esther L. Calderon y estudiantes de secundaria del IES El Palo y mayores de la Asociación de vecinos del barrio y con Jeosm, fotógrafo, en el IES Guadalmedina y un grupo de mayores del barrio de La Palmilla.

Para este jueves, está previsto un encuentro entre el cineasta Fernando León de Aranoa, junto al alumnado de la asignatura de Cine y Literatura del IES Martiricos, el AMPA y el club de lectura de mayores del centro; y también con la escritora Aida dos Santos, el alumnado de cuarto de ESO del IES Mayorazgo y un grupo de personas mayores, compuesto por miembros del AMPA y profesorado jubilado del centro.

El viernes 28 de noviembre tendrá lugar el encuentro entre la escritora Noemí Sabugal y estudiantes de bachillerato y el club de lectura de personas mayores del IES Cánovas del Castillo; y entre la escritora Aroa Moreno Durán y alumnos de Salvador Rueda.

También un encuentro entre la escritora Sara Torres y alumnos del IES Pablo Picasso y las personas mayores del Centro Público de Educación de Personas Adultas Nueva Málaga; y entre la periodista y escritora Anna Pacheco, el alumnado de cuarto de ESO del IES Gaona, el AMPA y el club de lectura del centro.

El sábado es el encuentro entre el escritor Fernando Iwasaki y la escritora Aroa Moreno en la librería Rayuela, que lleva más de 40 años siendo referente cultural en la ciudad. La charla será moderada por Noelia Clavero, actual dueña y librera de Rayuela.