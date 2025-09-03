Subdelegación en Málaga condena el asesinato de una mujer de Cártama en Motril y llama a "erradicar" violencia machista

Minuto de silencio en la Subdelegación del Gobierno en Málaga en repulsa al último caso conocido de violencia machista en Andalucía. - SUBDELEGACIÓN

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha condenado "de forma absoluta" el asesinato de una mujer del municipio malagueño de Cártama presuntamente a manos de su expareja en Motril (Granada) y ha llamado a "erradicar la violencia machista" y a "luchar contra los postulados de la ultraderecha que siguen justificando este tipo de violencia".

Así lo ha expresado en unas declaraciones a los periodistas, tras un minuto de silencio guardado a las puertas de la Subdelegación, en las que ha recordado que con esta son 25 mujeres asesinadas a lo largo de 2025 por su pareja o expareja.

De este modo, ha dicho que este tipo de actos corresponde a "una violencia estructural y una violencia muy asentada en nuestra sociedad", frente a la que "tenemos que ir trabajando desde todas las administraciones y desde todos los ámbitos, desde los medios de comunicación, educación... para ir erradicando esta violencia machista".

Salas ha agregado que "también hay que luchar contra los planteamientos de la ultraderecha y de ciertos sectores de la sociedad que siguen justificando este tipo de violencia, porque no hay ningún tipo de violencia justificable dentro de una sociedad democrática libre como es la nuestra".

Igualmente, el subdelegado ha apuntado que "estos terribles asesinatos no dejan solo mujeres asesinadas, sino que dejan muchas veces huérfanos y huérfanas y muchas vidas destrozadas".

"Así que seguiremos trabajando desde el Gobierno de España y desde todas las administraciones debemos hacerlo para seguir erradicando este tipo de violencia", ha concluido Salas.

En el caso de la vecina de Cártama, los hechos sucedieron el domingo 24 de agosto, cuando una mujer de 54 años, a la que servicios médicos asistieron en la localidad granadina de Motril, falleció en un centro hospitalario de la capital de esa provincia, tras lo que fue detenida su expareja.

Posteriormente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad confirmó este asesinato como un presunto caso de violencia de género. Tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

Además, sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento de su expareja. De hecho, en un primer momento, el varón fue detenido por la Policía Nacional por quebrantamiento de dicha condena y posteriormente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un homicidio.