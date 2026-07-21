El subdelegado condena "la sinrazón de la violencia machista" tras confirmarse nuevo caso de Antequera (Málaga)

Lugar en el que ha sido hallada una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha condenado este martes con firmeza el "crimen y la sinrazón de la violencia machista, que ha dejado a dos menores huérfanos. María, de 29 años, ha sido víctima de un nuevo asesinato machista en Antequera".

Así lo ha explicado Salas después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género haya confirmado este martes que el asesinato de una mujer hallada en su domicilio este pasado lunes con heridas de arma blanca en el municipio malagueño de Antequera es un nuevo caso de violencia de género.

"Debemos redoblar desde todos los ámbitos de la sociedad nuestra lucha contra la lacra de la violencia de género y con toda la firmeza del Estado de Derecho", ha apuntado Salas.

Por otro lado, el subdelegado ha confirmado que la Guardia Civil continúa también realizando labores de investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 45 años este martes con signos de violencia en su domicilio de Benahavís (Málaga).

Los hechos han tenido lugar este martes sobre las 09,50 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía ha sido alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad. De inmediato, han dado aviso a lo servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos y, al respecto, no se descarta ninguna hipótesis.