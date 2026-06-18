Subdelegado destaca coordinación con Almería y reunión con Ayuntamiento ante partido y posible ascenso del Málaga CF

Aaron Ochoa of Malaga CF and Daijiro Chirino of UD Almeria in action during the Liga Hypermotion. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha informado de que este viernes está prevista una reunión con el Ayuntamiento de Málaga de cara a preparar el dispositivo de seguridad en la ciudad ante un posible ascenso del Málaga CF este sábado si gana en el campo del Almería. Además, ha valorado la coordinación con la Subdelegación de Almería ante ese partido de 'play-off'.

Salas, tras ser cuestionado por los periodistas sobre si se trabaja en un dispositivo de seguridad de cara al próximo sábado ante un posible ascenso, ha confirmado que este viernes hay una reunión con el Ayuntamiento "para preparar todo ese dispositivo de seguridad".

"Ayer mismo estuve hablando un par de veces con el subdelegado del gobierno en Almería también para esa excursión importante de malaguistas que van a ir a Almería, que esté todo previsto, que esté todo bien organizado y coordinado para que el evento deportivo se produzca con total normalidad y que no haya incidentes de ningún tipo, de ningún exaltado, ni de un lado ni de otro", ha explicado.

Así, Salas ha detallado que están coordinando con la Subdelegación del Gobierno de Almería todo ese viaje de malaguistas, esa entrada al estadio, esa salida del estadio, esa posible celebración tanto de uno como de otro", ha dicho, confiando, no obstante, en que sea del Málaga: "Así creo que será".

"Estamos coordinados con Almería y aquí mismo también con la Policía Local, que mañana va a haber una reunión más al respecto, pero ya tenemos los dispositivos preparados por parte de la Policía Nacional".

Cuestionado, por otro lado, sobre qué puede suponer para la provincia que el Málaga ascienda, Salas ha dicho que "el impacto del fútbol es innegable en la sociedad española y la sociedad mundial; ahora lo estamos viendo con el mundial de fútbol".

Salas ha incidido en "el impacto del fútbol": "Hay muchas empresas que determinan qué impacto puede tener un club de primera división en una ciudad o no". Al respecto, ha añadido que "el impacto para Málaga sería tremendo, de imagen y de ingresos extras que genera también la actividad de fútbol".

Por lo tanto, ha dicho, "para una ciudad como Málaga sería fundamental tener un equipo en primera división" y también los aficionados quieren ver a su club en Primera, además de la "repercusión a nivel económico, a nivel hotelera, a nivel turística, a nivel de imagen... Ya lo vivimos cuando el Málaga estuvo en la Champions".

"Desgraciadamente para Málaga hemos tenido que renunciar al Mundial de Fútbol, que hubiera sido también un elemento importantísimo para la imagen de ciudad a nivel internacional; y desgraciadamente para Málaga, la Rosaleda sigue siendo un estadio un poquito antiguo, ya que las tres administraciones competentes para ello, que son Junta, Ayuntamiento y Diputación, han renunciado a cualquier actuación sobre la Rosaleda, nueva o antigua, y por ese tema hemos tenido que renunciar al Mundial de Fútbol", ha criticado.

Ha dicho, además, que "si el Málaga sube primera, pues nos hubiera venido fantástico tener ese estadio nuevo porque está claro que la Rosaleda se ha quedado pequeña para la afición que hay en Málaga", ha concluido.