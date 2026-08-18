Subdelegado dice que la causa del "despropósito" del cierre de playas de Málaga es la "deficiente gestión municipal"

Imagen de la bandera roja en una playa de Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha criticado este martes que la "causa" del "despropósito" del cierre de playas en la capital debido a la presencia por encima de los niveles óptimos de Escherichia coli (E. coli) "es la deficiente gestión municipal".

Así, en un mensaje en su perfil en X, recogido por Europa Press, Salas ha señalado que "las playas de la provincia hay que cuidarlas con inversiones y mejorando las redes de saneamiento municipales, no echando la culpa a los ciudadanos de vertidos de aguas fecales al mar". "La causa de este despropósito es la deficiente gestión municipal", ha apostillado.

De igual modo, ha añadido que "la situación en plena temporada alta daña la imagen de nuestro sector turístico y merma de manera negligente nuestras playas como espacios naturales que son".

Este martes se ha restablecido la bandera verde y reabierto al baño las playas de Campo de Golf-San Julián y El Palo, mientras se mantiene el cierre en las de Guadalmar, Sacaba, Misericordia y San Andrés.