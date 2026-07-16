Subdelegado dice que investigación sobre atropello mortal de una menor en la A-7 sigue abierta y "desarrolla su curso"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado este jueves que la investigación sobre el atropello mortal el lunes, 6 de julio, en la AP-7 en Mijas (Málaga) de una menor de 17 años noruega, sigue abierta y "desarrolla su curso".

En respuesta a las preguntas de los perioditas, Salas ha confirmado que la detención y más tarde la puesta en libertad de un hombre se hizo "en relación con dichos hechos y se espera que en las próximas horas o días llegue a buen puerto", ha apuntado.

Cabe recordar que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga), plaza número 2, en funciones de guardia, acordó este miércoles dejar en libertad al hombre al que la Guardia Civil arrestó en relación con dichos hechos.

Además, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no se ha decretado ningún tipo de medida cautelar ni se le investiga por ningún delito. La causa la lleva la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga), plaza número 4.

Asimismo, la investigación abierta por la Guardia Civil de Tráfico intenta determinar el vehículo que la habría atropellado y el conductor, que se dio a la fuga, y todo lo que rodea a estos hechos.

La víctima fue identificada y se trata de una menor de 17 años de nacionalidad noruega, cuyos padres habían presentado una denuncia antes de conocerse la identidad después de que la joven estuviera desaparecida desde la madrugada del domingo al lunes.

Al parecer, la menor estaba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio y se le perdió la pista de madrugada en las inmediaciones de una discoteca de Marbella.

Desde el 112 informaron de que el siniestro tuvo lugar sobre las 05,20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella, cuando varios testigos informaron de que una mujer había sido atropellada.