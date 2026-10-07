El subdelegado del Gobierno critica la "falta de eficacia" y los retrasos de la Junta en proyectos energéticos en Málaga

Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que ha tenido que venir el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, a Málaga "a decirle a la Junta que haga sus deberes y en menos de 24 horas ha autorizado la construcción de la subestación de Ventilla en Mijas". "El desarrollo de Málaga y su provincia está estrangulado por la falta de eficacia y diligencia del Gobierno andaluz", ha dicho.

Así lo ha expuesto Salas, a través de un hilo en la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha apuntado que también este pasado martes "llegó la autorización ambiental para la de Saleres en Granada, que abastece a la Axarquía".

Respecto al primer proyecto, el de Mijas, el representante del Ejecutivo central en Málaga ha precisado que "se entregó en abril de 2024 y la Junta ha tardado casi dos años y medio en tramitarlo". "Saleres es aún peor, entró a tramitación en octubre de 2023. Tres años de trámite", ha indicado.

El subdelegado ha considerado que la Junta "debería criticar menos y trabajar más" y ha añadido que el presidente andaluz "vendrá a hablarnos de aceleradora de proyectos, de administración ágil y demás propaganda y humo, pero la realidad es la que es: el desarrollo de Málaga y su provincia está estrangulado por la falta de eficacia y diligencia del Gobierno andaluz".

Según ha explicado, en el caso de Saleres, tras la autorización ambiental aún queda la autorización administrativa previa y la de construcción. "Vamos a estar muy pendientes de que salgan rápido los permisos y el progreso de Málaga no se quede en los cajones de la Junta de Moreno Bonilla", ha concluido.