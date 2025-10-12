El subdelegado del Gobierno destaca el valor de los casi 2.400 efectivos que componen la Guardia Civil en Málaga

Celebración del día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, en Cártama (Málaga). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este domingo el valor de los casi 2.400 efectivos que componen la Guardia Civil en la provincia de Málaga, "casi 300 más que hace siete años", de los que ha alabado su "alto grado de compromiso como servidores públicos, siempre regidos por el principio de rectitud, integridad y lealtad".

Javier Salas ha presidido este domingo, 12 de octubre, el acto central de conmemoración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que se ha celebrado en Cártama, junto al alcalde de dicho municipio malagueño, Jorge Gallardo, y el coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Roberto Blanes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Durante este acto, el subdelegado ha resaltado el "compromiso" del Gobierno de España con la Guardia Civil, y en esa línea ha valorado el incremento de plantilla en los últimos años "gracias a una política expansiva de ofertas de empleo público", así como la "mejora de las infraestructuras" del cuerpo en la provincia.

Así, Salas ha destacado la "mejora de los acuartelamientos de Montejaque y Benaoján, la construcción del nuevo cuartel del Puerto de Málaga, y las obras para la construcción del nuevo cuartel de Cártama con el objetivo de que el año que viene sea una realidad".

El subdelegado del Gobierno ha indicado que "la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país", algo que ha atribuido a que "todos y cada uno de sus miembros tienen por encima de todo una vocación de servicio público y de entrega a nuestro ordenamiento jurídico y a la ciudadanía que les hace merecedores de todo reconocimiento".

"La Guardia Civil es uno de los principales organismos de nuestro país que cumplen un papel fundamental para que vivamos en libertad y convivencia", ha resaltado Javier Salas, quien ha añadido que "las mujeres y hombres de la Guardia Civil cumplen a la perfección ese cometido. Y la ciudadanía y la sociedad debemos también dar ejemplo y poner nuestro grano de arena para propiciar un clima de convivencia y de libertad", ha agregado.

"Como representante del Gobierno de España mi sentimiento hacia la Guardia Civil es, por un lado de orgullo, por el trabajo conjunto que cada día realizan estrechamente vinculado con la Subdelegación del Gobierno, y por otro de gratitud, por el espíritu de sacrificio constante para hacer de la provincia de Málaga un lugar cada día mejor", ha manifestado el subdelegado del Gobierno.

Además, Javier Salas ha felicitado y agradecido "al coronel Jefe de la Comandancia, Roberto Blanes, a todos los mandos del cuerpo y a todas las mujeres y hombres de la Guardia Civil su desempeño y su esfuerzo para dar el mejor servicio público a la ciudadanía, que es a quienes nos debemos".

El subdelegado ha añadido que esta encomienda "la hacéis anteponiendo la vocación de servicio a todo lo demás, en muchas ocasiones sin reparar en las consecuencias personales que tiene vuestra entrega, incluso asumiendo un riesgo para vuestra propia vida".

En su intervención, Javier Salas ha agradecido al Ayuntamiento de Cártama, y especialmente a su alcalde, Jorge Gallardo, por "la colaboración para que el municipio de Cártama haya acogido tanto el acto central del Día del Pilar como el amplio programa de actividades que el cuerpo ha desarrollado en la localidad durante las semanas previas al acto central" de este domingo.