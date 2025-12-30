El subdelegado: "El Gobierno ha iniciado en 2025 la segunda gran transformación de infraestructuras en Málaga"

Archivo - El subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este martes que 2025 ha sido "el año en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la que será la segunda gran modernización y transformación en materia de infraestructuras en la provincia de Málaga tras la experimentada en la década del 2000 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez".

A través de un comunicado con el balance del año, Salas ha recordado que en 2025 el Gobierno "ha puesto sobre la mesa un plan de inversiones de 1.500 millones de euros para llevar al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol hasta los 36 millones de viajeros"; y la ampliación y mejora tanto de la A-7 oriental como la occidental.

También se incluye la duplicación de vía para mejorar la capacidad de la línea C1 de Cercanías y el plan de inversiones para el puerto de Málaga hasta 2029, dotado con 133 millones de euros y anunciado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado el subdelegado.

Salas ha recordado que paralelamente el Gobierno de España ha continuado ejecutando "importantes" inversiones en la mejora de la conexión de Alta Velocidad entre Antequera y Granada, con la licitación por 45,7 millones de euros de la duplicación de vía, y entre Málaga y Sevilla ejecutando el bypass de Almodóvar del Río con una inversión de 39 millones de euros.

Ha recalcado también "el avance que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue ejecutando en la línea Algeciras-Bobadilla, crucial para el desarrollo de las comarcas de Antequera y Ronda, una infraestructura en la que ya se ha movilizado el 90% de la inversión global que se sitúa en 472 millones de euros destacando el impulso definitivo que ha dado este Gobierno desde 2018 tras el abandono anterior".

Asimismo, durante 2025 el Gobierno ha desplegado "los mayores contratos de la historia para el mantenimiento y conservación de 285 kilómetros de carreteras en la provincia de Málaga, adjudicando el sector 1 por 19,5 millones de euros, mientras que el sector 2 está pendiente de su inminente adjudicación por valor de 24,7 millones de euros".

A esas iniciativas relacionadas con la movilidad, se suma el inicio de la tramitación para construir el tren de la costa entre Nerja y el Campo de Gibraltar. Al respecto, Salas ha señalado en una entrevista con la Cadena SER que se está estudiando y "detectamos una enorme movilidad de personas sobre todo en el tramo de Marbella-Fuengirola. Entonces, evidentemente, ese va a ser un tramo prioritario".

Así, ha señalado que "el estudio nos dirá qué tipo de tren y qué forma de tren y por dónde podrá avanzar ese tren litoral" y ha indicado que en principio "una de las ideas es que vaya por la A-7, ya sea subterráneo o por encima, eso ya el estudio nos lo dirá", aunque ha apuntado que "probablemente subterráneo". Ha incidido en que 2026 "va a ser el año decisivo" para los proyectos de movilidad.

Por otro lado, en la nota el subdelegado ha indicado que "2025 ha sido el año en el que se ha puesto en marcha la llegada del IMEC a Málaga, un proyecto tecnológico de primer nivel a nivel mundial y que ha sido gracias al compromiso personal del presidente Sánchez y a que el Gobierno de España es la administración que más financiación aporta para que sea una realidad, un total de 500 millones de euros".

También ha destacado que "2025 ha estado marcado por un hito histórico, la adjudicación de las obras para ampliar y proteger la playa de los Baños del Carmen con una inversión de cinco millones de euros, una actuación de la que se lleva hablando décadas en Málaga y que será ejecutada gracias al compromiso y el impulso definitivo del Gobierno de Pedro Sánchez".

El subdelegado del Gobierno ha recordado que "en 2025 el Ejecutivo ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental de dos actuaciones importantes para nuestro litoral: la protección de las playas centrales de Marbella y las playas de San Pedro que suman una inversión global de 16 millones, cuyos proyectos se están adaptando a los documentos ambientales para licitar la ejecución de obras".

Salas ha explicado, además, que este año el Gobierno ha ejecutado "el mayor contrato de la historia para el mantenimiento y mejora de todo el litoral de Málaga", con una inversión de 2,1 millones de euros con fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

OTRAS ACTUACIONES

Por otro lado, también ha recalcado que las obras para convertir el antiguo convento de San Agustín en la sede de la Biblioteca Pública del Estado "han experimentado un impulso importante durante 2025 siendo la actuación en materia de cultura más importante que se está ejecutando en la provincia de la mano del Gobierno de España".

Al respecto, el subdelegado ha señalado que, con una inversión global de 19 millones de euros es "otra demanda histórica en Málaga que será realidad en 2026 gracias al compromiso del presidente Pedro Sánchez".

Pero, además, ha significado que "junto al impulso inversor del Gobierno de España en 2025, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue tomando medidas para mejorar la vida y el poder adquisitivo de los malagueños y malagueñas".

"De manera muy clara con el apoyo a nuestros jubilados, alcanzando en 2025 la pensión media de jubilación los 1.379 euros, 366 euros más al mes que en 2018 y 348 euros más al mes en la actualidad que de haberse aplicado la subida prevista por el Gobierno anterior del 0,25%", ha explicado.

En materia de empleo, en 2025 la provincia de Málaga ha alcanzado en noviembre los 742.900 afiliados a la Seguridad Social, casi 140.000 afiliados más que en noviembre de 2018, ha precisado Salas, quien ha subrayado que "la reforma laboral del Gobierno ha supuesto mejor empleo y más seguridad para las familias, ya que antes de dicha reforma los contratos indefinidos en nuestra provincia suponían el 9% del total mientras que hoy suponen casi el 50% de los contratos".

El subdelegado del Gobierno ha remarcado que durante 2025 el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado los 145.000 usuarios acumulados desde su puesta en marcha en la provincia de Málaga y que en este año el Salario Mínimo Interprofesional ha alcanzado los 1.184 euros beneficiando a unos 80.000 malagueños y malagueñas.